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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

2,9 триллиона рублей составил на 1 октября размер структурного профицита ликвидности банковского сектора, сообщил вчера ЦБ. За месяц этот показатель снизился на 0,5 трлн руб. Временному снижению профицита в конце сентября способствовало увеличение банками остатков средств на корсчетах в ЦБ. Ожидая снижения ключевой ставки, банки формировали высокое предложение средств на депозитных аукционах ЦБ в начале периода усреднения обязательных резервов. После решения по ставке они вновь увеличили остатки на корсчетах, что несколько уменьшило размер профицита ликвидности на начало октября. Притоку ликвидности в банки способствовало и размещение бюджетных средств на их счетах.

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