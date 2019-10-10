Конкурентоспособность РФ держится на макроэкономике

Россия сохранила 43-ю строчку в рейтинге конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), следует из доклада этой организации. Суммарный балл РФ при неизменности ее места вырос на 1,1 пункта — до 67 из 100 возможных. Соседями России по рейтингу стали Словакия и Кипр.

Эксперты ВЭФ оценили конкурентоспособность 141 экономики по 103 критериям, которые были объединены в 12 блоков: институты, инфраструктура, телекоммуникационные технологии, макроэкономическая стабильность, здравоохранение, навыки, продуктовые рынки, рынок труда, финансовая система, общий размер рынка, динамичность бизнеса и способность внедрять инновации.

Лидером рейтинга стал Сингапур, набравший 84,8 балла, США опустились на вторую строчку. Далее следуют Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Япония и Германия. Среди крупных развивающихся стран самая высокая позиция у Китая (28-е место), Саудовская Аравия заняла 36-ю строчку, Мексика — 48-ю, Индонезия — 50-ю, у Индии и Бразилии — 68-е и 71-е место соответственно.

Продвижение РФ по критериям рейтинга оказалось неравномерным: за год на 12 строчек (плюс 2,5 балла до 90 баллов до 43-го места) улучшилась позиция по макроэкономической стабильности (рецессия 2015 года позади, инфляция снизилась — фиксируют авторы доклада). 84 балла у РФ за размер рынка (6-е место), 77 — за развитие информационных и телекоммуникационных технологий (22-е место, в первую очередь речь о доступе к интернету). По готовности РФ к внедрению инноваций — неплохое 32-е место. При этом по развитию институтов РФ остается на 74-м месте, в том числе по свободе прессы — на 122-м, по прозрачности работы госорганов — на 116-м. По состоянию здравоохранения у РФ 96-е место (измеряется продолжительностью здоровой жизни), по состоянию продуктовых рынков — 87-е место (учитывается уровень конкуренции и открытость торгового режима). По развитию финансовой системы у страны лишь 95-е место — отмечается, что малому и среднему бизнесу стало сложнее получать кредиты, у банков высока доля плохих долгов (107-е место в мире), а фондовый рынок остается слаборазвитым по сравнению с размером экономики (51-е место).

Татьяна Едовина