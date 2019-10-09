В Госдуму внесли законопроект об обжаловании штрафов через портал госуслуг

Заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия») внес законопроект, по которому обжаловать штрафы за нарушения ПДД можно будет через портал госуслуг. Документ (.pdf) опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно предложенной схеме, пользователи госуслуг смогут направлять жалобу на постановление в суд в электронной форме. При этом суд будет рассматривать этот документ в том случае, если у него есть такая техническая возможность.

«Такой упрощенный порядок обжалования постановлений по делу об административном правонарушении позволит сократить материальные и временные издержки лиц, чьи права были нарушены в результате вынесения постановления по делу об административном правонарушении на основании ошибочных данных, полученных от фиксирующих технических средств»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее Минкомсвязь представила прототип нового «суперсервиса», который позволит уже в 2020 году обжаловать онлайн водительские штрафы.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Водительские штрафы рвут с бумагой».