Полтора года за четыре магнита

Гражданин Украины Николай Коновал, осужденный в России за контрабанду на родину магнитов, которые могли использоваться в производстве ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», в ближайшее время выйдет на свободу. Брянский областной суд смягчил ему наказание с трех до полутора лет, а кроме того, зачел месяцы, проведенные им в СИЗО. Лингвиста, чье заключение легло в основу доказательств виновности Николая Коновала, защита назвала некомпетентным, а апелляционное определение — принятым «ввиду сложной политической обстановки между Россией и Украиной».

О вынесении приговора украинцу в Брянской области за контрабанду сообщила пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области. Сотрудники этого ведомства совместно с брянскими чекистами раскрыли преступление: по данным следствия, в апреле 2017 года Николай Коновал попытался вывезти из России на Украину изделия ПАО «НПО "Магнетон"» из Владимирской области, а также АО «Московский завод электромеханизмов». Запчасти украинец планировал доставить на казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал» (Киев). Около пяти утра 27 апреля 2017 года он приехал на рейсовом автобусе на пункт пропуска на границе с Украиной, имея при себе четыре незадекларированных магнита, которые были изъяты при досмотре.

Севский райсуд Брянской области приговорил Николая Коновала к трем годам колонии общего режима. Украинец обжаловал приговор — Брянский областной суд ввиду отсутствия у него судимостей, наличия положительных характеристик и иждивенцев смягчил наказание до полутора лет. В офисе адвоката Николая Коновала Эдуарда Машкова рассказали “Ъ”, что, учитывая досудебный арест, украинец вскоре выйдет на свободу.

В основу обвинительного приговора легло заключение специалистов, которые определили предмет контрабанды как продукцию военного назначения, которая может быть использована в блоках самонаведения головных частей ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Согласно заключению государственной экспертизы, сформированному Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, «ввиду наличия значительных рисков использования поставляемой продукции в интересах производства и ремонта вооружения, военной и специальной техники» производителю магнитов запрещено осуществлять внешнеэкономические сделки с киевским предприятием. В свою очередь, адвокат Машков обратил внимание на то, что вывод об отнесении магнитов к продукции военного назначения сделал специалист, имеющий высшее образование лингвиста. Кроме того, указанный лингвист, по словам защитника, «смог точно указать, в каких моделях ракет данный объект используется».

«Давая показания в суде, эксперты указали, что никаких объектов им представлено не было, а заключение они давали на основании предоставленных сотрудниками документов. Специалисты также указали на отсутствие у них познаний в области создания вооружения в целом и по поставленным перед ними вопросам в частности, сославшись на то, что они просто подписали уже готовое заключение»,— пояснили “Ъ” в офисе господина Машкова. Защита добавила, что предмет, за попытку перемещения которого через границу осужден Николай Коновал, «не включен ни в один из списков товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу-вывозу с территории РФ». «Любой гражданин имеет право свободно приобрести указанную продукцию и распорядиться ей любым способом, в том числе переместить через госграницу. И только лишь тот факт, что осужденный ранее работал на предприятии, которое входит в число предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, послужило основанием для привлечения его к ответственности за контрабанду»,— уточнили в офисе адвоката, добавив, что суд апелляционной инстанции посчитал справедливым и разумным лишь снизить наказание при отсутствии допустимых доказательств вины «ввиду сложной политической обстановки между Россией и Украиной».

Александр Тихонов, Ярославль