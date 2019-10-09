Путин посоветовал губернаторам чутко относиться к людям

Президент России Владимир Путин заявил, что избранным руководителям регионов следует внимательно следить за реакцией людей на их работу и быть чуткими к проблемам жителей. На встрече с новыми главами субъектов федерации в Кремле он выразил надежду, что руководители регионов будут работать с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании.

«Самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь»,— приводит слова господина Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что нисколько не сомневается в наличии у новых губернаторов жизненного и профессионального опыта, который позволит им эффективно работать. «Но без чуткого, именно чуткого, отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь»,— сказал господин Путин.

Кто победил на выборах глав регионов Читать далее

8 сентября в нескольких регионах России состоялись прямые выборы высших должностных лиц субъектов федерации. В трех регионах — Ставропольском крае, Волгоградской и Вологодской областях — победили действующие губернаторы. Еще в 13 субъектах страны на высшие посты были избраны временно исполняющие обязанности глав регионов.

Подробнее об итогах выборов — в материале “Ъ” «Играла-играла и выиграла».