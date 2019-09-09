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Кто победил на выборах глав регионов

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Регион Выборы 8 сентября 2019 года Прошлые выборы главы региона
Победитель (процент голосов) Явка Победитель (процент голосов) Явка
Астраханская область Игорь Бабушкин (75,64%) 33,52% Александр Жилкин (75,28%) 40,06%
Башкирия Радий Хабиров (82,02%) 71,80% Рустэм Хамитов (81,71%) 74,88%
Волгоградская область Андрей Бочаров (76,81%) 41,23% Андрей Бочаров (88,49%) 38,72%
Вологодская область Олег Кувшинников (60,79%) 40,52% Олег Кувшинников (62,98%) 29,72%
Забайкальский край Александр Осипов (89,61%) 35,07% Наталья Жданова (54,39%) 37,38%
Калмыкия Бату Хасиков (82,57%) 55,14% Алексей Орлов (82,89%) 61,39%
Курганская область Вадим Шумков (80,86%) 46,27% Алексей Кокорин (84,87%) 39,77%
Курская область Роман Старовойт (81,07%) 41,56% Александр Михайлов (66,81%) 38,97%
Липецкая область Игорь Артамонов (67,29%) 47,10% Олег Королев (81,33%) 46,79%
Мурманская область Андрей Чибис (60,07%) 34,60% Марина Ковтун (64,69%) 31,02%
Оренбургская область Денис Паслер (65,94%) 39,55% Юрий Берг (80,29%) 44,12%
Республика Алтай Олег Хорохордин (58,82%) 49,87% Александр Бердников (50,63%) 54,23%
Санкт-Петербург Александр Беглов (64,52%) 30,08% Георгий Полтавченко (79,30%) 39,36%
Сахалинская область Валерий Лимаренко (56,15%) 37,37% Олег Кожемяко (67,8%) 37,53%
Ставропольский край Владимир Владимиров (79,65%) 55,18% Владимир Владимиров (84,22%) 47,88%
Челябинская область Алексей Текслер (69,31%) 45,15% Борис Дубровский (86,37%) 42,51%
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По предварительным данным ЦИК РФ на 12:00 9 сентября 2019 года.

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