Кто победил на выборах глав регионов

|
|Регион
|Выборы 8 сентября 2019 года
|Прошлые выборы главы региона
|Победитель (процент голосов)
|Явка
|Победитель (процент голосов)
|Явка
|Астраханская область
|Игорь Бабушкин (75,64%)
|33,52%
|Александр Жилкин (75,28%)
|40,06%
|Башкирия
|Радий Хабиров (82,02%)
|71,80%
|Рустэм Хамитов (81,71%)
|74,88%
|Волгоградская область
|Андрей Бочаров (76,81%)
|41,23%
|Андрей Бочаров (88,49%)
|38,72%
|Вологодская область
|Олег Кувшинников (60,79%)
|40,52%
|Олег Кувшинников (62,98%)
|29,72%
|Забайкальский край
|Александр Осипов (89,61%)
|35,07%
|Наталья Жданова (54,39%)
|37,38%
|Калмыкия
|Бату Хасиков (82,57%)
|55,14%
|Алексей Орлов (82,89%)
|61,39%
|Курганская область
|Вадим Шумков (80,86%)
|46,27%
|Алексей Кокорин (84,87%)
|39,77%
|Курская область
|Роман Старовойт (81,07%)
|41,56%
|Александр Михайлов (66,81%)
|38,97%
|Липецкая область
|Игорь Артамонов (67,29%)
|47,10%
|Олег Королев (81,33%)
|46,79%
|Мурманская область
|Андрей Чибис (60,07%)
|34,60%
|Марина Ковтун (64,69%)
|31,02%
|Оренбургская область
|Денис Паслер (65,94%)
|39,55%
|Юрий Берг (80,29%)
|44,12%
|Республика Алтай
|Олег Хорохордин (58,82%)
|49,87%
|Александр Бердников (50,63%)
|54,23%
|Санкт-Петербург
|Александр Беглов (64,52%)
|30,08%
|Георгий Полтавченко (79,30%)
|39,36%
|Сахалинская область
|Валерий Лимаренко (56,15%)
|37,37%
|Олег Кожемяко (67,8%)
|37,53%
|Ставропольский край
|Владимир Владимиров (79,65%)
|55,18%
|Владимир Владимиров (84,22%)
|47,88%
|Челябинская область
|Алексей Текслер (69,31%)
|45,15%
|Борис Дубровский (86,37%)
|42,51%