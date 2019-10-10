Гендиректор задержится на почте

Николай Подгузов, возглавляющий «Почту России» с июля 2017 года, сохранит пост и после акционирования предприятия. Как стало известно “Ъ”, члены совета директоров «Почты России» на его первом же заседании утвердили господина Подгузова в должности гендиректора компании еще на пять лет. Основной задачей на этот период станет повышение экономической эффективности компании, считают участники рынка.

Совет директоров АО «Почта России» на первом заседании 9 октября решил назначить гендиректором Николая Подгузова сроком на пять лет, протокол ожидается в течение двух недель, сообщил “Ъ” источник, близкий к членам совета. Накануне Росимущество утвердило директиву представителям государства в совете голосовать за назначение господина Подгузова гендиректором на пять лет, подтвердил собеседник, знакомый с содержанием документа. Представители «Почты России» и Минкомсвязи отказались комментировать решения совета до подписания протокола. В Росимуществе не ответили на запрос.

Николай Подгузов также вошел в совет директоров «Почты России», распоряжение правительства о котором опубликовано 9 октября. Как и предполагал “Ъ”, председателем совета назначен вице-премьер РФ Максим Акимов. Помимо обсуждавшихся ранее членов совета, о которых “Ъ” сообщал 9 августа, в его состав вошли заместитель главы Минкомсвязи Олег Войтенко и гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, а упоминавшуюся в предварительных списках замминистра экономики Оксану Тарасенко в итоге заменил глава министерства Максим Орешкин.

«Стратегия развития и документы, значимые для развития компании, будут отдельно обсуждаться и утверждаться советом директоров. В целом система управления "Почтой России" сохранила конструкцию, раньше программу деятельности и стратегию развития также согласовывали в правительстве»,— заявил “Ъ” Олег Войтенко.

Николай Подгузов стал гендиректором «Почты России» в июле 2017 года. Прежде он занимал пост замминистра экономики, а в 2006–2012 годах был начальником управления «ВТБ Капитала». Его предшественником на «Почте России» был Дмитрий Страшнов, к которому незадолго до отставки возникли претензии у Генпрокуратуры. За время работы господина Подгузова «Почта России» создала второе совместное предприятие с ВТБ (первым был запущенный в 2016 году Почта-банк), в рамках которого планируется вложить более 20 млрд руб. в создание 38 логистических центров, и договорилась с ритейлером «Магнит», крупнейшим акционером которого ВТБ стал в 2018 году, о запуске не менее 2 тыс. магазинов с самообслуживанием, а также открыла дочернее предприятие в Китае. Некоторые инициативы «Почты России», например о продаже пива в отделениях в начале 2019 года, вызывали общественную критику (ФГУП объявлял о приостановке проекта).

Участники рынка, опрошенные “Ъ”, в основном поддерживают переназначение Николая Подгузова.

«Почта России» прислушивается к мнению партнеров и активно запускает новые проекты, отмечает источник “Ъ” в китайской AliExpress. В 2018 году заработали несколько сортировочных хабов в регионах и реверсивный маршрут из Владивостока в европейскую часть страны, что привело к сокращению сроков доставки в ряде регионов на 30–40%, говорит он. Появились специальные продукты по доставке для интернет-магазинов, предпочтовая подготовка заказов проходит с минимальным временем на обработку, строятся новые логистические хабы, добавляет президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Николай Подгузов эффективен в должности, предпосылок к его замене не было, при этом от «Почты России» рано или поздно будут ждать экономических результатов, это и станет основной задачей на ближайшие пять лет, полагает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Приватизация компании вряд ли сейчас интересна государству, она, скорее, будет выгодна на более позднем этапе, а вот распродажей объектов недвижимости стоит заниматься уже сейчас, рассуждает господин Иванов. У «Почты России» есть ряд неинтересных для почтового бизнеса объектов, которые можно реализовать при создании новых решений по хабам и последней миле доставки, полагает он.

Владислав Новый