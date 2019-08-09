«Почта России» примет совет

Правительство сформировало предварительный вариант состава совета директоров «Почты России», который появится после намеченного на октябрь акционирования предприятия. В него, как ожидается, войдут бывший и нынешний министры связи, президент ВТБ Андрей Костин и экс-глава президентской администрации Александр Волошин, а возглавит — вице-премьер Максим Акимов. В первую очередь совету директоров необходимо будет решить стратегические вопросы развития компании, включая выход на международные рынки, а также повышение экономической эффективности убыточных отделений, полагают участники рынка.

Правительство РФ обсуждает состав будущего совета директоров «Почты России», рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сейчас в предварительном составе совета 11 кандидатур, их число может увеличиться до 13. Предполагается, что председателем совета станет вице-премьер Максим Акимов. В него также войдут министр связи РФ Константин Носков, гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, замминистра экономики Оксана Тарасенко, замминистра финансов Андрей Иванов, президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин, первый зампред комитета Совета федерации по бюджету Николай Журавлев, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов и глава профсоюза работников связи Анатолий Назейкин. В качестве независимых директоров предлагаются экс-глава президентской администрации Александр Волошин и бывший министр связи Николай Никифоров.

Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил “Ъ”, что состав совета директоров «обсуждается». В Минкомсвязи отметили, что персональный состав совета имеет смысл обсуждать после перевода формы собственности «Почты России» из ФГУПа в АО, который должен завершиться к 1 октября. Представитель «Почты России» сообщил, что не может комментировать потенциальный состав совета директоров: «Это прерогатива акционера».

Закон об акционировании «Почты России» был подписан в июне 2018 года, в соответствии с ним компания на 100% принадлежит государству. Перевод компании в форму АО начался 1 октября 2018 года, за этот период компания должна была провести инвентаризацию имущественного комплекса. Ранее в интервью “Ъ” глава компании Николай Подгузов говорил, что в рамках АО компания должна разработать стратегию управления недвижимым имуществом «и уже совет директоров будет решать, какие активы будут признаны непрофильными и что с ними делать». Также в соответствии с законом предусмотрено создание специальных комитетов при совете директоров.

В компетенцию совета «Почты России» также войдет принятие решений об одобрении сделок в отношении имущества, цена которого определена на уровне более 25% от балансовой стоимости всех активов компании или более 5 млрд руб.

Совет будет одобрять сделки с имуществом, в отношении которого имеется заинтересованность, сделки по покупке или продаже объектов железнодорожной инфраструктуры, имущества и прав на объекты интеллектуальной собственности, рыночная стоимость которых составляет более 1 млрд руб. Он же будет рассматривать вопросы о закрытии отделений.

Реорганизация призвана повысить качество услуг «Почты России» и ее экономическую эффективность. «Компания имеет крупные социальные обязательства, а около 70% отделений "Почты России" нерентабельны, многие находятся в местах, где услугами почты пользуются мало, но из-за стратегической важности для населения отделение перенесено быть не может»,— рассуждает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Вместе с тем в некоторых недавно отстроенных микрорайонах, где потенциальный спрос может быть высоким, отделений «Почты России» до сих пор нет, отмечает он.

По мнению господина Иванова, совету директоров «Почты России» предстоит прежде всего решать стратегические задачи. «Почта России» становится международной компанией, здесь нужны бизнес-решения, а не госрегулирование, «как это показывает практика успешных компаний в этой сфере», отметил эксперт. Еще одним направлением для развития, по его мнению, станет совершенствование посылочной логистики. В частности, предстоит «решать проблему "последней мили", проводить "оцифровку" отделений связи и продолжать инвестировать в сервисы, связанные с IT, в чем компания уже добилась определенных, но пока недостаточных успехов».

Юлия Тишина, Данила Моисеев