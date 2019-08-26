Минэкономики вступило в дискуссию о КНД

Минэкономики отреагировало на замечания бизнес-омбудсмена Бориса Титова к ключевым законопроектам реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) — о госконтроле и об обязательных требованиях. Частично замечания уполномоченного поддержаны: ведомство согласно с идеей о запрете использования суммы взысканных штрафов в качестве показателя для оценки эффективности контролирующих органов, а также готово вернуться к обсуждению идеи создания общественно-делового совета при премьер-министре для обсуждения «регуляторной гильотины».

Публичная реакция власти на замечания Бориса Титова к законопроектам о госконтроле и об обязательных требованиях, направленным ранее в правительство на имя куратора реформы вице-премьера Константина Чуйченко (см. “Ъ” от 22 августа), появилась в пятницу — свою позицию представило Минэкономики. Напомним, эти законопроекты должны обеспечить реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, в том числе «регуляторной гильотины», предусматривающей отмену с 2021 года всех не актуализированных к этому сроку требований. «Процессуальный» законопроект о госконтроле был разработан в июне, а «материальный» — об обязательных требованиях — еще в мае.

«К сожалению, предложения бизнес-омбудсмена были представлены непосредственно в правительство и со значительной задержкой»,— посетовали в Минэкономики.

Среди основных замечаний бизнес-омбудсмена — неопределенность, в том числе ключевых понятий, что позволяет контролерам произвольно трактовать их содержание, а также возникновение коллизий между двумя законопроектами. По мнению Бориса Титова, отсутствие в законопроекте поправок к другим законам не позволяет оценить, какие нормы действующих актов будут отменены или изменены в результате его принятия. В ответ на это Минэкономики заверяет, что благодаря закону о госконтроле регулирование станет более определенным, проблема коллизии положений законов исчезнет.

Его принятие потребует внесения поправок почти в сотню отраслевых законов — такой «закон-спутник», сообщает министерство, будет разработан после принятия новой редакции законопроекта в Госдуме. Пока же, добавляют в ведомстве, можно сделать вывод, что из отраслевых законов должны быть исключены положения, регулирующие порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Не согласны в ведомстве с претензией уполномоченного к «потере» принципа презумпции невиновности компаний и предпринимателей и «подмене» его толкованием всех сомнений в нарушении требований в пользу контролируемого лица. По мнению чиновников, это «не менее широкая, но более определенная норма», ее широко применяют в процессуальном законодательстве.

Некоторые предложения уполномоченного в Минэкономики готовы рассмотреть.

Так, в ведомстве считают «заслуживающей поддержки» идею о запрете использовать в качестве показателей эффективности работы контролирующих органов суммы и количество наложенных штрафов. Предложение создать общественно-деловой совет, который бы оценивал эффективность деятельности по контролю и надзору, и участвовать в актуализации обязательных требований при премьер-министре Дмитрии Медведеве в Минэкономики готовы обсудить дополнительно — подобные вопросы уже поднимались на стадии разработки законопроекта об обязательных требованиях.

Диалог между бизнесом и властью по поводу этих документов продолжился в пятницу в Горках — на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал о процессуальных опасениях. По его словам, уровень взаимодействия между властью и бизнесом при работе над законопроектами «достаточно высокий», но «стопроцентного взаимопонимания еще нет». В этой связи Александр Шохин поднял вопрос об оценке регулирующего воздействия законопроектов, принимаемых Госдумой во втором чтении: поправками законопроекты нередко кардинально изменяются. Дмитрий Медведев пообещал поручить аппарату правительства «позаниматься этим».

Евгения Крючкова