В суде переписали фиктивных инвалидов

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела о подделке медицинских документов. На скамье подсудимых оказалась бывшая супруга экс-ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева Светлана Косарева, работающая врачом-офтальмологом в Свердловском клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. По версии следствия, она занималась оформлением фиктивных документов об инвалидности, на основании которых фигуранты дела получали социальные выплаты и оформляли льготы.



В среду судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Антон Белых приступил к рассмотрению уголовного дела о выдаче поддельных документов об инвалидности. Обвиняемым инкриминируется изготовление поддельных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Основным фигурантом дела является экс-супруга бывшего ректора горного университета Николая Косарева, врач-офтальмолог Областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Светлана Косарева, которой инкриминируются эпизоды подделки документов. Кроме нее на скамье подсудимых — продавец в Нижних Сергах Елена Грачева, нагревальщик металла «УГМК-Электросталь» Валерий Грачев, делопроизводитель завода трубной изоляции Елена Першкова. Всем им предъявлены обвинения в получении социальных выплат, часть из которых они возвращали организаторам схемы.

В среду гособвинение приступило к оглашению объемного обвинительного заключения. По версии следствия, именно госпожа Косарева в 2014 году организовала схему незаконного получения денег от Пенсионного фонда (занимается социальными выплатами). Для этого она решила предоставлять недостоверные сведения об инвалидности аффилированным с ней лицам. С их помощью она намеревалась «распространять неопределенному кругу лиц информацию о наличии у нее возможности за материальное вознаграждение в неустановленном размере оказать услуги по получению группы инвалидности по линии офтальмологии», отмечал гособвинитель.

Согласно одному из эпизодов, госпожа Косарева подготовила фиктивный документ о заболеваниях органов зрения и поставила на нем поддельное клише психоневрологического госпиталя. Таким образом, у нее на руках появился документ, необходимый для прохождения медико-социальной экспертизы в профильном бюро, где у нее было не менее двух сообщников. После этого «инвалиды» обращались в территориальные подразделения Пенсионного фонда. Согласно подсчетам следствия, только один из подсудимых Грачев, став фиктивным инвалидом, получил от государства более 700 тыс. различных выплат. Согласно схеме, сначала поддельные инвалиды получали третью группу инвалидности на год, а потом могли запрашивать вторую группу инвалидности на бессрочный период.

Всего в материалах насчитывается шесть преступных эпизодов за период с 15 августа 2014 года по 31 декабря 2018 года.

Светлана Косарева вину не признает. По словам ее адвоката Сергея Мосюка, она ни у кого деньги не брала. «Она обследует, бюро медико-социальной экспертизы принимает окончательное решение. Предъявленные обвинения не соответствуют обстоятельствам дела»,— пояснил он.

Мария Арабей