Смольный предложил избирательно подходить к вопросу перехода на закрытую систему теплоснабжения

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с законодательной инициативой, позволяющей оптимизировать затраты на модернизацию системы теплоснабжения. Поправки в соответствующий федеральный закон направлены на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба Смольного.

Действующая редакция закона предписывает с 1 января 2022 года полностью отказаться от открытых систем теплоснабжения на всей территории РФ без анализа их реальной работы. При этом петербургский градоначальник предлагает подойти к этому вопросу избирательно и отказаться от использования централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения только в случае неудовлетворительного качества горячей воды или при наличии экономической эффективности таких мероприятий.

По предварительным оценкам, затраты на перевод только многоквартирных домов Петербурга на закрытую схему составят порядка 76 млрд рублей. В то же время, учитывая неудовлетворительное состояние теплосетевого комплекса города, эти средства целесообразнее направлять на ликвидацию износа теплосетей, считают в Смольном.

Параллельно с предложенными поправками в федеральный закон господин Беглов поручил профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями провести анализ и разработать городскую программу по переходу на закрытую схему теплоснабжения — с учетом жалоб жителей на некачественное горячее водоснабжение в квартирах.