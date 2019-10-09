Федор Емельяненко в декабре проведет прощальный бой в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко отправится в прощальное турне. Он проведет три поединка — в Японии, Европе и в Москве. Анонс состоялся на пресс-конференции, трансляция которого велась в YouTube.

29 декабря Емельяненко будет биться против американца Куинтона «Rampage» Джексона на совместном шоу промоушенов Bellator и Rizin в японском городе Сайтама. Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что для 43-летнего российского бойца поединок против 41-летнего американца будем первым боем по новому контракту в рамках прощального тура. Противники Емельяненко в двух других боях пока не названы.

Fedor vs Rampage December 29th in Japan! #BellatorJapan pic.twitter.com/uXfXlowpn9 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 9, 2019

За свою профессиональную карьеру Емельяненко провел 45 боев, в 38 из них он одержал победу, в шести проиграл, а еще один поединок признан несостоявшимся. В 2012 году он уже завершал карьеру, однако в 2015 году вернулся к выступлениям. Пик карьеры Емельяненко пришелся на выступления в японском промоушене Pride, где он становился чемпионом в тяжелом весе. В последнем на данный момент бою Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру в финальном бою Гран-при Bellator среди тяжеловесов.

41-летний Джексон большую часть карьеры провел в полутяжелом весе (до 93 кг), в 2007 году он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в этой весовой категории. Всего на его счету 51 бой (38 побед и 13 поражений).