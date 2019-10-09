Главное здание Интехбанка выставили на торги с понижением цены от 155 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов, являющее конкурсным управляющим разорившегося казанского Интехбанка, снизило стартовую цену здания головного офиса должника на улице Марджани, 24 в Казани и выставило его на торги с публичным предложением. Согласно данным на сайте информационного центра по реализации активов, объект с 16 до 22 октября будет продаваться по цене 155,3 млн руб. В дальнейшем, если здание не реализуют, сумма будет снижаться.

Речь идет о трехэтажном особняке с мансардой площадью более 1,9 тыс. кв. м. Объект отремонтирован и подключен ко всем системам инженерных коммуникаций. Он включает земельный участок площадью 730 кв. м. Здание представляет собой объект культурного наследия республиканского значения - построено в 1873 году и ранее принадлежало Казанской учительской инородческой семинарии. Статус здания налагает на его собственника обязательства, в частности, изменение внешнего вида, вплоть до замены окон и дверей, невозможно без согласия государственных органов.

Летом 2018 года здание выставляли на торги с повышением цены от 172,6 млн руб., однако желающих его купить не нашлось.

Как писал «Ъ-Казань», по оценке санкт-петербургского ООО «Лабриум-консалтинг», проведенной в 2017 году, рыночная стоимость задания тогда составляла 142,5 млн руб. (72,3 тыс. руб. за 1 кв. м) при балансовой стоимости на то время 130,9 млн руб.

"Ъ-Казань"