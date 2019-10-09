800 тысячам американцев отключат электричество ради предотвращения пожаров

Крупнейший частный поставщик газа и электроэнергии в Калифорнии, Pacific Gas & Electric (PG&E) отключит электричество у 800 тыс. своих клиентов. Таким образом компания хочет избежать повторения прошлогодних событий, когда сбои в работе линий электропередачи PG&E стали причиной возникновения лесных пожаров, унесших жизни более 100 человек. Отключение электричества начнется в среду, оно затронет 34 из 50 округов Калифорнии. Дата же возобновления подачи электроэнергии зависит от метеорологических условий.

Это уже не первое отключение электричества со стороны PG&E в нынешнем году, и помимо нее так поступали и некоторые другие энергетические компании региона. Однако столь масштабного отключения электричества до сих пор не было. «Мы понимаем, как это мероприятие скажется на наших клиентах, и благодарим их за терпение. Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность населения и сократить риски возникновения пожаров»,— заявил вице-президент PG&E Майкл Льюис.

Напомним, что PG&E была признана виновной департаментом лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии в пожаре Кэмп, который стал самым разрушительным в истории штата. Ранее была доказана вина компании в возникновении еще 17 пожаров на территории штата. В результате поставщик электроэнергии согласился выплатить властям $1 млрд. В январе PG&E уже подала заявление в суд с просьбой предоставить ей защиту от кредиторов в рамках банкротства.

О последствиях пожара читайте в публикации журнала «Огонек» «Золотой штат в огне».

Кирилл Сарханянц