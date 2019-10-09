Суд не восстановил на работе воспитательницу из Таганрога, уволенную за объяснение фразы из сказки

Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего воспитателя таганрогского детского сада № 43 Аллы Елпашовой, уволенной по решению Таганрогского городского суда за применение методов воспитания, связанных с психическим насилием над личностью воспитанников. Это решение опубликовано в материалах суда.

«Во время чтения сказки ''Конек-Горбунок'', на вопрос ребенка о том: ''что значит посадить на кол?'' она разъяснила, что ''человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал''. В такой форме она провела словарную работу с детьми подготовительной группы»,— говорится в решении суда.

В группе на тот момент присутствовало 13 детей. По жалобам родителей была проведена проверка. Комиссия пришла к выводу , что психическое насилие со стороны воспитателя Аллы Елапшевой отразилось на психическом здоровье детей. В детский сад также поступило психологическое заключение, что у одного из детей появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность и отказ идти в детский сад.

Сама бывшая воспитательница полагает, что дисциплинарный проступок она не совершала, умысел в ее действиях отсутствовал, никакого психического насилия над детьми с ее стороны не было, она выполняла свои обязанности в соответствии с планом работы.

Дарья Голякова