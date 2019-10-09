Смольный: На улучшение жилищных условий в Петербурге ежегодно выделяется по 16 млрд рублей

В Петербурге около 13 тыс. семей ежегодно улучшают жилищные условия. На эти цели из бюджета выделяется по 16 млрд рублей. Об этом заявил председатель жилищного комитета Смольного Виктор Борщев в рамках Санкт-Петербургского международного жилищного конгресса.

«При этом более 5,5 тыс. семей каждый год получают социальные выплаты на приобретение или строительство жилья на сумму 8,3 млрд рублей. Эти средства выделяются как из федерального бюджета, так и из бюджета Петербурга»,— сообщил господин Борщев.

По его словам, на текущий момент в 2019 году свои жилищные условия улучшили около 1200 семей в рамках целевой программы «Молодежи — доступное жилье» и федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей». На эти цели было выделено 2,3 млрд руб.

«Общий размер субсидий на расселение коммунальных квартир в Петербурге в 2019 пока составляет 2,8 млрд руб. При этом в рамках целевой программы «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» 600 семей получили около 300 млн руб. Более 500 семей городских очередников — ветеранов ВОВ, инвалидов были обеспечены социальными выплатами на приобретение жилья на общую сумму около 900 млн руб.»,— добавил он.

Также Виктор Борщев отметил, что 563 многодетные семьи в городе получили социальные выплаты, совокупный размер которых составил около 2 млрд руб.

По словам председателя комитета, большой проблемой для реализации программ по улучшению жилищных условий все еще остается значительная разница между реальной рыночной стоимостью квартир и размером субсидий, предусмотренных для закупки жилья у застройщиков. «Кроме того, необходимо отметить и наличие нерешенных вопросов как в федеральном, так и в региональном жилищном законодательстве»,— подчеркнул представитель Смольного.

Мария Кузнецова