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На Урале мужчину отправили в колонию за долги по алиментам

Жителя Ревды осудили за неуплату алиментов и приговорили к пяти месяцам колонии. В 2014 году мужчину лишили родительских прав и, по решению суда, он должен был выплачивать 1/3 своей зарплаты в качестве. Но не стал этого делать. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, за это его уже привлекали к административной ответственности в мае этого года. Общая сумма задолженности на сегодняшний день составила более 500 тыс. руб. На этот раз суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев колонии.

Анна Макушина


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