Следователи задержали брата с сестрой, которые собирали в Тюменской области деньги для финансирования террористов

ГСУ СКР по городу Москве возбудило уголовное дело об организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Его фигурантами стали два человека, которые собирали деньги с жителей девяти регионов на финансирование террористической организации.

По версии следствия, 25-летний мужчина со своей 30-летней сестрой с февраля 2015 года через интернет собирали деньги для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Под предлогом благотворительности в общем они собрали более 6 млн руб. В ходе обысков у преступников было изъято порядка 60 банковских карт, литературы экстремистского характера, мобильные телефоны и планшеты, говорится в сообщении СКР.

Преступная деятельность осуществлялась на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области.

Напомним, в апреле в ходе контртеррористической операции в Тюмени силовики ликвидировали двух членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Небольшой дом, где находились боевики был уничтожен в ходе штурма.

Анна Макушина