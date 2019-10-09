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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Александр Сериков назвал строительство Ледовой арены на Стрелке логичным и обоснованным

При этом проектанты должны учесть замечания жителей, высказанные на общественных слушаниях.

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Строительство Ледовой арены на Стрелке по соседству со стадионом, возведенным к Чемпионату мира по футболу 2018 года, представляется логичным и обоснованным.


Об этом ЪФМ заявил руководитель проекта развития территории «Рождественская сторона», почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков.

Футбольный стадион придал Стрелке основное функциональное назначение, сделав ее местом проведения спортивных мероприятий, и поскольку Нижний Новгород пока еще далеко не футбольный город, но уже давно хоккейный, совмещение двух арен будет способствовать развитию этой территории и повышению авторитета Нижнего Новгорода.

При этом, по мнению Александра Серикова, к проблемам, которые были высказаны жителями на общественных слушаниях, надо отнестись серьезно, и сейчас проектанты должны предусмотреть меры для того, чтобы эти проблемы снять.

Напомним, что участники общественных слушаний, проведенных в администрации Канавинского района, указали на проблемы, связанные с планируемым строительством Ледовой арены на Стрелке, и высказались против возведения рядом с ареной «Нижний Новгород» еще одного крупного спортивного объекта.

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