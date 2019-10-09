Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков во время суда по вопросу о продлении ему срока содержания под стражей назвал начальника управления разведки Казимира Боташева инициатором уголовного преследования его семьи, а финансовую поддержку ему, по словам экс-сенатора, оказывала семья Деревых, сообщил РБК со ссылкой на текст показаний господина Арашукова. Семья Деревых пообещала подать на него в суд.

Бывший сенатор отметил, что узнал об этом от своих друзей, у которых были общие знакомые с Эдуардом Деревым, сыном обвиняемого в мошенничестве экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. По его словам, господин Боташев был возмущен проверкой законности закупок за 2016 год регионального управления Федеральной миграционной службы, вошедшего тогда в МВД республики, и оценил проверку как попытку помешать ему стать главой республики. Свое возмущение он высказал экс-сенатору при личной встрече. «Боташев сказал, что теперь у него руки развязаны и он сделает все, чтобы меня уничтожить»,— заявлял в суде господин Арашуков.

Александр Матовников, по словам бывшего сенатора, давний знакомый господина Боташева, стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе в 2018 году. Господин Боташев заручился его поддержкой, а за доведение негативной информации о господине Арашукове до президента начальник управления разведки заплатил $5 млн, полученных от семьи Эдуарда Дерева. Господин Дерев назвал эти слова полным бредом и заявил, что готовит иск о клевете в отношении бывшего сенатора.

Кроме того, господин Арашуков сообщил суду, что фотография главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в отеле Арашуковых «Адиюх Пэлас» появилась у СМИ тоже из-за действий господина Боташева.

«Боташев, по наводке Кабурнеева (руководитель Главного следственного управления Эдуард Кабурнеев.— “Ъ”), который заранее просчитал негативную реакцию Бастрыкина, заказал в СМИ серию статей о том, что Бастрыкин приехал к нам в гости, что он является другом нашей семьи и поэтому уголовные дела по убийствам Шебзухова и Жукова, которые якобы были совершены по моему указанию, не продвигались»,— объяснил он.

“Ъ” исследовал родственные связи региональных чиновников Читать далее

Ранее в СКР подтвердили, что господин Бастрыкин действительно был летом на Северном Кавказе, но любые контакты с семьей Арашуковых отрицали. «По рекомендации коллег останавливался со своей семьей на два дня в гостинице “Адиюх-Пэлас” за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы»,— отмечалось в сообщении.

Напомним, Рауф Арашуков и его отец были задержаны 30 января. Арашукова-старшего подозревают в организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Самого экс-сенатора подозревают в организации нескольких преступлений этого сообщества, в том числе двух убийств — лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, советника экс-президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По инкриминируемым статьям Арашукову-младшему грозит пожизненный срок, а его отцу — до 25 лет лишения свободы. Оба свою вину отрицают.

Подробнее о деле клана Арашуковых читайте в материале “Ъ” «За сенатором пришли в Совет федерации».