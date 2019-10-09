Синцов Константин Владимирович

Родился в 1971 году в Кемерово. В 1993 году окончил Кузбасский политехнический университет, в 2006 году — РЭУ им. Г. В. Плеханова (МВА). С 2001 года совместно c Константином Засовым занялся железнодорожными перевозками зерна. Был председателем совета директоров ОАО «Русагротранс» с 2013 года и ООО «Рустранском» с 2015 года, членом совета директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» с 2012 по 2014 год. С 2014 по 2015 год занимал должность генерального директора ООО «Рустранском». С 2015 по 2017 год был председателем совета директоров ООО «ЛП Транс». Совладелец группы РТК.