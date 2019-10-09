Вывод по юридической линии

Блокирующий акционер четырех крупных уфимских управляющих компаний в сфере ЖКХ, подконтрольных городской администрации, обвиняет менеджмент в сокрытии документов предприятий и требует от них выплаты 124 млн руб. убытка. Компания «СП девелопмент», которая получила около 26% акций в четырех УК в феврале 2018 года, полагает, что руководители предприятий выводили активы, в том числе с помощью найма дорогостоящих юристов, на которых за два года потратили более 62 млн руб. В УЖХ суть исковых требований официально не комментируют, но намекают, что расценивают иски как попытку вынудить других акционеров к выкупу доли у «СП девелопмента». По мнению юристов, истец легко добьется права на доступ к документации, но перспектива взыскания средств с менеджеров будет зависеть от доказательной базы.

Уфимская компания «СП девелопмент» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит предпринимателю Сергею Панову), купившая в феврале 2018 года по 26% акций в четырех крупных управляющих компаниях Уфы (АО «УЖХ Демского района Уфы», «УЖХ Калининского района Уфы», «УЖХ Советского района Уфы» и «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы») обратилась с исками в арбитражный суд об истребовании финансовых и других документов предприятий. Все четыре компании контролируются мэрией Уфы. Пакет, который выкупила «СП девелопмент», ранее принадлежал ЗАО «Цветы Башкортостана».

Четыре УК управляют примерно 40% многоквартирного жилого фонда Уфы — 2 тыс. домами (всего их в Уфе около 5 тыс.).

После приобретения доли в УЖХ, отмечает акционер (копии исков есть в распоряжении „Ъ“), он обратился в управляющие компании с просьбой предоставить документы для ознакомления, но реакции не последовало.

Действия менеджмента УК в «СП девелопмент» оценивают как нарушение ФЗ «Об акционерных обществах», который гарантирует акционерам доступ к документам принадлежащих им компаний. Истец просит суд обязать ответчиков предоставить 36 различных видов документов, включая акты инвентаризации имущества, дебиторской задолженности, нематериальных активов, копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках.

Представитель «СП девелопмента» Андрей Голубев сообщил „Ъ“, что акционер подозревает руководство управляющих компаний в выводе активов, в том числе по контрактам на оказание юридических услуг, в которых не было необходимости. У истца есть информация, что в 2015–2016 годах компании-ответчики заключили четыре договора юридического сопровождения на общую сумму более 62 млн руб. с такими компаниями, как «Восток», «Гарант», «Результат», и правовым агентством «Юристъ». Акционер считает договоры невыгодными предприятиям, тем более что все четыре УК не первый год работают с убытками. В 2018 году их совокупный чистый убыток составил 544 млн руб.: больше всего у АО «УЖХ Советского района Уфы» — 282,8 млн руб., меньше всего у АО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы» — 35,7 млн руб.

В других исковых заявлениях «СП девелопмент» просит суд взыскать с действующих и бывших директоров УК суммарно 124 млн руб. убытка. В том числе с руководителя УЖХ Демского района Рината Гарипова и его предшественника Раушана Даянова — 8,36 млн руб., с директора УЖХ Калининского района Илгиза Шамматова и экс-директора Илнура Юнусова — 10,3 млн руб., с руководителя Орджоникидзевского УЖХ Айрата Шагаргазина и трех его предшественников — 50,7 млн руб., с директора УЖХ Советского района Каусара Хафизова и его предшественника Альфиса Гареева — 63,7 млн руб.

Рассмотрение исков в арбитражном суде назначено на период до 17 октября.

Во всех четырех компаниях-ответчиках 49% акций принадлежит подконтрольному мэрии Уфы АО «Инвестиционное агентство», 25% — у МУП «Единый расчетно-кассовый центр».

• ООО «СП девелопмент» образовано в декабре 2017 года. Участники рынка считают Сергея Панова лишь номинальным владельцем предприятия, а бенефициаром называют предпринимателя Сергея Денисова — сына осужденного в 2018 году за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности при строительстве дома на улице Кирова (ЖСК «Дуслык-строй») предпринимателя Валерия Денисова.

Представитель «СП девелопмент» Андрей Голубев комментировать информацию о бенефициаре предприятия отказался.

Генеральный директор АО «УЖХ Советского района Уфы» Каусар Хафизов заявил вчера, что не видит перспектив для удовлетворения исков. «В наших действиях криминала нет», — сказал он. Получить официальные комментарии директоров других УК не удалось. Но один из руководящих сотрудников компании-ответчика на условиях анонимности подтвердил, что все переговоры от лица «СП девелопмент» вел Сергей Денисов. «Судя по всему, они разочаровались в этом бизнесе, решили из него выйти и теперь пытаются вынудить мэрию выкупить их акции»,— предположил собеседник.

Адвокат Аскар Мингазетдинов положительно оценивает перспективы спора за доступ к финансовой документации управляющих компаний. «Истец является акционером, поэтому имеет право запрашивать информацию о деятельности принадлежащей ей компании»,— отметил эксперт. Что касается перспектив разбирательства о взыскании убытков, то, по мнению господина Мингазетдинова, они будут, если истец докажет, что юридические компании никаких услуг не оказывали. «Но сделать это будет непросто»,— полагает он.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров также считает, что «руководители УЖХ нарушили право акционера на доступ к информации». «Акционер имеет право знакомиться в документами даже за тот период, когда не был владельцем акций, — пояснил эксперт. — Что касается второго иска, то истцу необходимо будет доказать, что гонорары приглашенных юристов были выше рынка. Тогда ответчикам нужно будет обосновать стоимость контрактов».

Булат Баширов