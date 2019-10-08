В акции болельщиков увидели митинг

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга выписал штрафы по 10 тыс. руб. трем болельщикам футбольного клуба «Зенит» за нарушение порядка проведения митинга. Традиционное для выездных матчей шествие фанаты провели в субботу перед игрой с ФК «Урал», после него они были задержаны. По их словам, к задержаниям привели провокации со стороны одного из сотрудников полиции. В знак протеста остальные болельщики «Зенита» покинули трибуны во время игры. В пресс-службе свердловского ГУ МВД посоветовали болельщикам «быть как дома, но не забывать, что в гостях».

По данным очевидцев, фанатов ФК «Зенит» задержали в субботу, 5 октября, во время шествия с флагами по Екатеринбургу перед матчем с ФК «Урал», который прошел на следующий день в рамках 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). «Одна из сотрудниц полиции начала провоцировать фанатов, когда мы пошли от "Пассажа": она тыкала свои сотовым телефоном в лица болельщикам, которым это, конечно, не нравилось,— рассказал один из задержанных, представитель фанатского движения Александр Румянцев.— Они стали выражать свое недовольство, но ситуация разрядилась после вмешательства одного из росгвардейцев, который отвел ее от болельщиков. Однако около стадиона сотрудница полиции указала на несколько фанатов, которые шли в начале колонны болельщиков, и их задержали». Вместе с господином Румянцевым были задержаны Павел Сергеев и Владислав Орлов, приказ об этом, как удалось выяснить “Ъ”, отдала майор полиции Светлана Бабина. По словам Павла Сергеева, сотрудники полиции были максимально корректны: «За исключением одного майора полиция работала шикарно. Они приносили еду и чай. Дали мне отдельную камеру и белье. Отношение прекрасное».

На следующий день в знак протеста во время второго тайма матча с «Уралом» питерские болельщики покинули трибуны. Во время игры они выкрикивали лозунги, которые подхватывали болельщики «Урала»: «Футбол для фанатов, а не для мусоров».

По итогам матча «Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 1:3.

Каждого из трех задержанных фанатов Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 10 тыс. руб. за нарушение установленного порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ), и еще на 3 тыс. руб.— за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). «Заседание прошло в понедельник, до этого меня и двух моих друзей держали в изоляторе больше суток»,— сообщил Александр Румянцев. Павел Сергеев заявил, что никаких нарушений во время прохода не было: «Нас попросили следовать намеченному полицией маршруту и не выкрикивать никаких националистических лозунгов (мы и не собирались). Мы согласились, и спокойно прошли, не нарушая правил ПДД». По словам господина Сергеева, перед матчем он выпил две бутылки пива: «Это как фронтовые сто грамм. Чтобы глаза блестели, чтобы душа открылась и команда слышала ее крик. Мы были адекватны».

«Судя по ситуации, ходить на футбол в Екатеринбурге больше, чем по одному, запрещено и приравнивается местной полицией к митингу или акции»,— говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице «ВКонтакте» объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».

Дружественные петербуржцам екатеринбургские ультрас «Стальные монстры» также высказалась по поводу задержания: на своей странице «ВКонтакте» они напомнили, что во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда иностранные гости ходили толпами «и творили праздник», сотрудники правоохранительных органов им не препятствовали, а «улыбались и говорили, как это здорово». «Оказалось, что свои любители футбола группами ходить не могут, и людям в форме обязательно нужно накалить обстановку, начать провокации, а затем дергать уже на входе на стадион людей, которые вместе создавали атмосферу предстоящего футбольного матча. В шествии принимали участие обе стороны. Очень жаль, что тот, кто сидит и отдает приказы, не может адекватно оценивать ситуацию, имея какое-то абстрактное видение происходящего, которое отдает Страной Советов, где повсюду мерещатся враги»,— заявили «Стальные монстры».

«Для комментария по этой ситуации у меня есть мудрая народная поговорка: "Будь как дома, но не забывай, что в гостях"»,— сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, в мае текущего года, когда Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 10 тыс. руб. фаната московского «Спартака» Евгения Кексина, ему предъявили обвинения в организации несогласованного шествия (ст. 20.2.2 КоАП РФ), поскольку он разместил в соцсетях призыв собраться в центре города, а также координировал шествие с помощью громкоговорителя. При этом, по словам господина Кексина, нарушений во время прохода зафиксировано не было. Полиция настаивала на том, что в колонне зажигались файеры, а фанаты массово нарушали ПДД.

Дарья Соколова, Екатеринбург; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург