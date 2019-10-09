Сдавшего чекистов тоже сдали

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд во вторник в очередной раз продлил срок содержания в СИЗО бывшему гендиректору относящегося к управделами президента издательства «Известия» Эрасту Галумову. Уголовное дело по обвинению его в двух эпизодах хищения средств сейчас находится на утверждении в Генпрокуратуре. Сам господин Галумов настаивает на своей невиновности, напоминая, что в ходе следствия у него и его сына следователи ФСБ вымогали крупную взятку. Он помог чекистам взять с поличным коррумпированных коллег, но данные им в ходе оперативной игры признания следствие приобщило к его делу. Теперь прокуроры говорят о спрятанных господином Галумовым миллионах и таинственных соучастниках.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, постановление «о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемых под стражей» еще 2 октября лично подписал заместитель генпрокурора Леонид Коржинек. Именно он осуществляет надзор за следствием в органах ФСБ, а потому еще 17 сентября ему поступили для изучения 45 томов уголовного дела в отношении 61-летнего Эраста Галумова и трех предполагаемых подельников. Для утверждения обвинительного заключения или отказа его подписать у Генпрокуратуры есть 30-дневный срок. Однако на днях у господина Галумова и второго арестованного по этому делу — бизнесмена и энергетика Валерия Логинова истекали сроки содержания под стражей. Первый с момента задержания провел в СИЗО «Лефортово» уже более 20 месяцев, а второй — более 16. Впрочем, для господина Логинова вопрос продления содержания под стражей носил скорее формальный характер. Как сообщал “Ъ”, еще в сентябре 2016 года он был осужден Таганским райсудом на пять лет лишения свободы за покушение на мошенническое хищение в 2010–2011 годах около 250 млн руб. при прокладке электрокабелей к находившемуся на реконструкции зданию «Детского мира» на Кузнецком Мосту. Его, по некоторым данным, привезли на новое следствие прямо из колонии, после чего бывший бизнесмен стал полностью признавать вину. Еще два фигуранта уголовного дела о хищении средств подведомственного управделами президента издательства находятся под подпиской о невыезде и не признают свою вину.

В Мосгорсуд во вторник конвой доставил обоих обвиняемых. Интересно, что замгенпрокурора Коржинек сам на заседание не прибыл, прислав вместо себя сотрудника ведомства, почти два года осуществлявшего надзор. Прокуратора просила суд продлить срок ареста обвиняемых на 22 дня, надеясь за это время утвердить обвинительное заключение и отправить его в суд. В таком случае в дальнейшем арестанты уже числились бы именно за судом, который сам бы продлевал им сроки содержания в СИЗО. Между тем защитники Эраста Галумова настаивали на отправке дела на доследование и освобождении его из-под стражи. При этом выступление представителя Генпрокуратуры откровенно возмутило адвокатов. «В постановлении, подписанном Леонидом Коржинеком, представлены недостоверные сведения»,— заявил “Ъ” адвокат Владимир Семенцов. В частности, он отметил, что главным основанием для продления ареста Эраста Галумова являются якобы похищенные и так и не найденные следствием сотни миллионов рублей, а также не установлены все его соучастники. По словам защитника, в томах уголовного дела нет никаких упоминаний о присвоении денег господином Галумовым, а также наличии еще каких-то сообщников. «Мы просили вызвать в суд и опросить настоящего автора постановления за подписью господина Коржинека, которого явно ввели в заблуждение»,— сообщил Владимир Семенцов. Он особо отметил, что сторона защиты напомнила суду: признательные показания, которые приобщены к уголовному делу, не могут являться допустимыми доказательствами. Как сообщил “Ъ”, следователь ФСБ майор Сергей Белоусов через своего бывшего коллегу вымогал у близких арестованного экс-главы «Известий» 65 млн руб. взамен на обещание не привлекать к ответственности его сына, а самого политолога и экономиста отпустить из СИЗО, а потом «организовать» ему условный срок. Одним из условий было полное признание вины, после чего началась передача денег по частям, закончившаяся громким задержанием действующего и бывшего следователей центрального аппарата ФСБ. К удивлению Эраста Галумова, который помог чекистам поймать своих же коррумпированных коллег, данные им в ходе оперативной разработки показания просто приобщили к его делу как еще одно доказательство. Суд вчера эти обстоятельства учитывать не стал, решив, что с этой дилеммой должен разбираться суд, который будет по существу рассматривать уголовное дело.

Напомним, что Эраст Галумов, известный экономист, политолог, орденоносец и ученый, возглавлял издательство «Известия» с 2001 по 2013 год. Он обвиняется в двух эпизодах хищения почти 200 млн руб. в рамках заключения двух договоров. Следствие считает, что он действовал не в рамках предпринимательской деятельности. Защита в ответ говорит, что договоры были предельно прозрачными, устав предполагал такие действия, деньги были на внебюджетных счетах, а корыстного мотива следователи так и не нашли.

Сергей Сергеев