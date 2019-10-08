Прогнозы по рублю устремились к ослаблению

К концу года доллар вырастет до 69 руб., что обернется ослаблением национальной валюты. Такой сценарий предложил польский аналитик Ярослав Косатый. Агентство Bloomberg называет его наиболее точным прогнозистом — ранее он предсказал укрепление российской валюты в первых двух кварталах 2019-го. Сейчас доллар стоит 65 руб. Основной причиной падения может стать кредитно-денежная политика Федеральной резервной системы США. По словам Косатого, ведомство будет агрессивно снижать ключевую ставку, что может привести к сокращению спроса на высокодоходные активы. Кроме того, сыграть роль может продолжающийся кризис на рынке репо, который приведет к росту проблем с долларовым финансированием.

Может ли национальная валюта рухнуть к концу года? Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что сейчас у рубля, наоборот, больше оснований для укрепления: «Если ФРС будет агрессивно снижать ставку, это уменьшит аппетиты к высокодоходным рискованным активам. Но одним из условий спроса является мягкая политика Федеральной резервной системы. Естественно, какое-то ослабление рубля в моменте может быть, но если рассматривать в более длительной перспективе, то национальная валюта будет скорее укрепляться, потому что доходность самого доллара будет падать. Основная сила рубля сейчас состоит в том, что это одна из самых обеспеченных валют в мире, то есть у него и профицит бюджета, и положительное сальдо платежного баланса, и резервы превышают внешние долги страны.

В принципе, сейчас у российской валюты нет оснований для того, чтобы слабеть.

Единственное, что может ухудшить ситуацию,— если, например, США и Китай не смогут договориться по торговым вопросам и продолжат воевать дальше. Соответственно, экономический спад, который произойдет вслед за этим, будет отражаться на российском экспорте. Если он будет снижаться, будет сокращаться и поступление валюты в страну. На этом основании, конечно, рубль может ослабнуть, но вряд ли это будет делаться агрессивно».

Доллар по 69 руб. Ярослав Косатый уже предсказывал в июле. Он называл причиной политику российского ЦБ. Аналитик считал, что снижение ключевой ставки приведет к сокращению потока иностранных инвестиций в облигации федерального займа. Он полагал, что Центробанк снизит ставку дважды в этом году — это действительно произошло в июле и сентябре. Но сейчас совокупность факторов указывает на то, что резкого падения рубля не будет, утверждает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. По его словам, за доллар будут просить максимум 67 руб.: «В настоящий момент нет предпосылок к резкому падению нефти ниже $45-50 за баррель марки Brent.

Следующий фактор, способный повлиять на рубль в худшую сторону — это денежно-кредитная политика Центрального банка России и Федеральной резервной системы США. Здесь с высокой вероятностью американский регулятор продолжит более мягкое управление, и, естественно, это отразится на активах, имевших спрос в рамках стратегии carry trade. Что касается возможных кризисов на рынке репо, связанных с возможным удорожанием валютных займов, то, естественно, это тоже способно оказать влияние на рубль. Но в целом, говоря о потенциальных курсах, в случае негативного сценария к концу года мы бы ограничились отметкой в 66,5-67 руб. за доллар. Все же инфляционные данные, отчеты аналитиков по перспективам сырьевых котировок пока остаются в рамках позитивных значений».

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Анна Никитина