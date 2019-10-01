Экономический прогноз на октябрь 2019 года Что будет с рублем, долларом и нефтью

Начался октябрь, и “Ъ” предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Каким будет курс рубля? Какой будет инфляция? Какими будут цены на нефть? Каким будет курс евро к доллару?

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон»:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

1. На конец октября я бы ориентировался на небольшое ослабление рубля до уровня 65–66 руб./$. Стало очевидно, что последствия атаки на саудовские предприятия не столь катастрофичны, как казалось в начале, и предложение нефти на мировом рынке не сократилось. С учетом общей тенденции к замедлению мировой экономики и снижением спроса на нефть цена на нее будет понижаться, а это значит, что и рубль ослабнет.

2. На фоне ослабления рубля дефляции точно не будет, и в октябре уровень инфляции составит 0,1–0,2%, максимум 0,3%. Видно, что тренд к сохранению годового уровня рубля в 4% сохранится.

3. Цена на нефть уйдет на уровень ниже $60, но не очень сильно. К концу октября она будет находиться в пределах $58–60 за баррель марки Brent. Геополитика и прежде всего иранский фактор будут оставаться, но Европа консолидированно смягчила позицию по отношению к Ирану, и все говорит за то, что США будут воздерживаться от нагнетания напряженности в регионе.

4. Здесь все спокойно и курс сохранится на уровне конца сентября — $1,1 за евро. Не видно никаких причин, чтобы он менялся в ту или иную сторону.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»:

Фото: Предоставлено УК "Альфа-Капитал"

1. Курс USD/RUB в конце октября составит 63,5 руб./$. Если по-прежнему не будет свежих новостей по поводу санкций и проч., рубль будет сохранять тенденцию к укреплению. Также укреплению рубля будет способствовать низкая инфляция и, соответственно, ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на обозримом горизонте.

2. Инфляция в октябре составит плюс 0.2%. В этом году картина месячной инфляции очень похожа на среднее значение ее динамики за последние несколько лет, единственное — что общий уровень находится существенно ниже. Исходя из такого характера сезонности, в октябре рост цен может составить 0,1–0,2%. Серьезных инфляционных рисков за пределами сезонности пока не просматривается.

3. Цена нефти марки Brent составит $60 за баррель. Недавние события в Саудовской Аравии оказали очень кратковременное влияние на нефтяные котировки. Объемы коммерческих запасов в мире позволяют эффективно демпфировать временные перебои поставок. Поэтому риск-премия за ближневосточный риск не должна сильно расти.

4. Курс EUR/USD будет $1,1 за евро. Возможно некоторое укрепление евро в рамках нисходящего тренда. Последний обусловлен плохим состоянием европейской экономики и отсутствием у нее возможностей (в отличие от экономики США) для продолжения циклического роста. В этих условиях даже фискальное стимулирование будет иметь очень ограниченное влияние на макропоказатели, не говоря уже о монетарных стимулах.

Тимур Турлов, генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс»:

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

1. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63–66. Среди основных рисков можно выделить коррекцию фондовых рынков на фоне корпоративной отчетности в США. Это может утянуть за собой и нефть. Техническая картина также не указывает на повышенную вероятность коррекции. На локальном рынке не ожидается событий, которые бы сильно повлияли на курс. Отток нерезидентов из облигаций при курсе ниже 67 если и будет, то незначительный, на курс не повлияет.

2. Сезонный анализ динамики индекса потребительских цен в четвертом квартале на основе данных за последние 17 лет показывает средний прирост в 0,76% месяц к месяцу. Учитывая тренд инфляции последних месяцев, а также более низкие уровни инфляции в четвертом квартале, отмеченные в последние четыре года, прогноз изменения потребительской инфляции в октябре составит 0,6% (м/м).

3. Цена на нефть главным образом будет зависеть от новостей из Саудовской Аравии и США. Не исключаю повышенную волатильность в течение месяца, но цена, вероятнее всего, удержится в коридоре $60–70. Ожидаем рост добычи в США и сохранение дефицита на уровне не менее 1,5 млн баррелей в сутки. Это удержит котировки от резкого падения.

4. Евро будет в сильной зависимости от того, возобновится ли в США программа количественного смягчения и какой будет срок выхода Великобритании из ЕС. Появление определенности в этих вопросах вернет курс к отметке $1,12 за евро. Если никакой ясности в этих вопросах не появится, евро продолжит торговаться в диапазоне $1,09–1,1.

Валерий Петров, вице-президент по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ):

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

1. В октябре курс останется в интервале 64–65 руб./$ и особых причин для падения нет. Дело в том, что в ближайшее время ожидается, что ФРС объявит новую программу количественного смягчения, соответственно, это должно, с одной стороны, ослабить доллар, с другой стороны, после событий в Саудовской Аравии мы видим, что при существенном росте цены на нефть укрепления рубля по большей части 63 с копейками не происходит. Получается, что вилка 64–65 рублей наиболее вероятная, учитывая то, что цены на нефть останутся на нынешних уровнях.

2. Учитывая ту политику, которую проводит ЦБ, и достаточно высокие кредитные ставки и существенные ограничения по выдаче потребкредитов, все это говорит о том, что ЦБ будет продолжать свою политику поддержания низкой инфляции, поэтому, скорее всего, мы увидим в октябре незначительный ее рост, в пределах десятой доли процента, где-то 0,2–0,3%. Но правильнее будет говорить о прогнозе на год, думаю, что годовой прогноз ЦБ, скорее всего, будет выполнен и официальная инфляция останется в пределах 4–5%.

3. Цена на нефть марки Brent, скорей всего, будет оставаться в пределах $60–65 за баррель. Все усилия американцев дестабилизировать рынок с целью повышения цены на нефть пока особого влияния на мировые уровни не оказывают, дело в том, что сам объем добычи в США находится на достаточно высоком уровне, что поддерживает физические поставки нефти на мировые рынки. Борьба США с Ираном уже отыграна и заложена в цены на нефть, а остальные страны, которые поддерживают соглашения ОПЕК+, будут стараться стабилизировать цены на тех уровнях, которые я прогнозирую, и думаю, что в октябре им это удастся.

4. В октябре есть основания предполагать, что евро может слегка укрепиться к доллару потому, что программа количественного смягчения, которую запускают США, должна ослабить доллар. Ставка в еврозоне, скорее всего, останется на текущих уровнях, а вот ставка ФРС, вполне вероятно, может снизиться, соответственно, это тоже может привести к незначительному, но укреплению евро. Если мы говорим про абсолютные цифры, соотношения, то я бы их прогнозировал на текущем уровне и, может быть, минус 3–4% по текущему уровню.