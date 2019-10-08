Госдолг отыграл прошлогодние санкции

Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) после пятнадцатимесячного перерыва вплотную приблизилась к 7% годовых. На этом уровне доходности они находились накануне публикации в США в августе 2018 года проекта санкций, который затрагивал суверенный долг России. На фоне подписания «формулы Штайнмайера», а также снижения инфляции в России и готовности ЦБ к очередному снижению ставки международные инвесторы охотно наращивают вложения в рублевые бумаги. Тем более что от Федеральной резервной системы (ФРС) США ждут аналогичных шагов.

Доходность десятилетних ОФЗ серии 46012 на торгах Московской биржи 7 октября обновила пятнадцатимесячный минимум. По данным Reuters, ставка опускалась на 11 базисных пунктов (б. п.), до отметки 7,04% годовых — минимального значения с 31 июля 2018 года (за неделю до публикации “Ъ” подробностей о проекте новых антироссийских санкций, которые предложили американские конгрессмены).

Резкое падение началось 4 октября на фоне сообщений о том, что ЦБ не исключает дальнейшее снижение ставки. Об этом в ходе парламентских слушаний в Совете федерации заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. «В принципе, мы будем рассматривать различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения (ставки.— “Ъ”) мы видим»,— отметила госпожа Юдаева. Мягкость риторики регулятора связана с последними данными по инфляции в России, считают аналитики.

За два дня до этого, 2 октября, Росстат сообщил о нулевом росте потребительских цен в России за период с 24 по 30 сентября. С начала сентября цены снизились на 0,2%, с начала года выросли всего на 2,2%.

«Уже после этих сильных данных по инфляции можно было предположить рост ОФЗ, однако рынку потребовались дополнительные комментарии регулятора»,— поясняет глава управления фондовых операций УК ТФГ Равиль Юсипов.

За последние два дня доходность ОФЗ упала на 20 б. п.

Высокий интерес к ОФЗ отмечается со стороны иностранных инвесторов. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Игоря Рапохина, основная торговая активность сосредоточена в гособлигациях сроком свыше 5 лет, что говорит о высоком спросе нерезидентов, доля которых в таких бумагах выше, чем у локальных игроков. «Иностранных инвесторов продолжают привлекать высокий уровень реальных ставок в России и перспективы их дальнейшего снижения, устойчивость рубля, а также жесткая и предсказуемая бюджетная политика»,— полагает господин Рапохин.

Привлекательность вложений в рублевые бумаги определяется не только ожиданиями смягчающих шагов со стороны ЦБ, но и надеждами на аналогичные действия со стороны ФРС США. По словам аналитиков ING, на прошлой неделе вероятность снижения ставки ФРС на заседании 30 октября выросла с 43% до 73%. Это произошло на фоне падения индексов деловой активности от ISM, которое увеличило риски приближения рецессии в США. Вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек отметил, что ожидание дальнейшего снижения ставок ФРС привело к росту спроса на риск на локальных рынках развивающихся стран, и российском в том числе. «После событий в Саудовской Аравии, а также подписания "формулы Штайнмайера" риск санкций для России снижается, что оказывает дополнительную поддержку ОФЗ»,— отмечает Равиль Юсипов.

В ближайшие недели интерес международных инвесторов к ОФЗ сохранится, считают аналитики. При этом их поведение в значительной степени будет зависеть от шагов финансовых регуляторов по смягчению монетарной политики, а также от словесных интервенций их представителей. «Пока ожидание снижения ставок сохраняется, будет и спрос на локальные госбумаги»,— считает Сергей Осмачек. Главным фактором неопределенности для политики ЦБ и перспектив рынка ОФЗ в ближайшие месяцы будет дискуссия вокруг инвестирования средств ФНБ при превышении его ликвидной части порога в 7% ВВП, что произойдет в следующем году, отмечает Игорь Рапохин. В рамках базового сценария в «ВТБ Капитале» ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку до 6,5% к концу первого квартала 2020 года.

Виталий Гайдаев