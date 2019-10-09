«Нанолек» вывезет лекарства

На фоне падения динамики роста фармацевтического рынка в России местные производители препаратов начинают экспортные программы. Так, компания «Нанолек» Владимира Христенко выходит на рынки стран СНГ, зарегистрировав в Азербайджане три розничных препарата против аллергии и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Там компания надеется занять 30% рынка соответствующих лекарств, а затем — выйти на госзакупки Узбекистана и Белоруссии.

О том, что производитель лекарств «Нанолек» решил начать экспортные поставки своих препаратов, “Ъ” рассказали в самой компании. Там пояснили, что уже зарегистрировали три международных непатентованных наименования (МНН) в Азербайджане: противоаллергенный препарат дезлоратадин под брендом «Налориус», а также применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний рамиприл («Рамиприл-Нанолек») и небиволол («Небиволол-Нанолек»). Поставки планируется начать уже в этом году, их суммарный объем в 2019-м может достичь 50 тыс. упаковок, а в 2020 году вырасти до 110 тыс. упаковок.

В «Нанолек» отметили, что аналоги всех этих трех препаратов уже есть на рынке Азербайджана, но стоимость лекарств компании будет на 10–15% ниже. За счет этого в 2020 году производитель намерен занять не менее 30% местного рынка препаратов для лечения соответствующих заболеваний.

Компания «Нанолек» была основана в 2011 году. ООО «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding Ltd, 33,3% в котором владела «Роснано». Остальными акционерами выступают Владимир Христенко, сын бывшего министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко, гендиректор «Нанолек» Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. В августе 2019 года «Роснано» продала свою долю другим акционерам. Выручка компании в 2018 году была 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 146,5 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»).

«Нанолек» специализируется на выпуске вакцин. Но за последние несколько лет компания зарегистрировала ряд препаратов для других заболеваний, в том числе для лечения ВИЧ (см. “Ъ” от 21 марта). По данным DSM Group, продажи компании в России за четыре года выросли почти в сто раз — с 12,4 млн руб. в 2015 году до 1,3 млрд руб. в 2018-м. Но по итогам полугодия 2019 года объем реализации препаратов «Нанолек» сократился на 23,3%, до 425,3 млн руб., год к году.

В «Нанолек» признают, что от общих продаж компании рынок Азербайджана займет менее 1%, поскольку основная часть оборота приходится на вакцины и препараты, поставляемые по госпрограммам в России. Зарегистрированные же в Азербайджане лекарства будут реализовываться в аптечной рознице. В то же время производитель готовится к выходу и в зарубежный сегмент госзакупок. Так, в 2019 году «Нанолек» поставит в Казахстан свой препарат для лечения мукополисахаридоза второго типа «Хантераза» (идурсульфаза бета).

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков отмечает, что потребность в лекарствах одного российского рынка не покрывает затраты на организацию производства для большинства препаратов. Поэтому выход на экспорт является неизбежным для фармацевтических компаний, добавляет он. Кроме того, в России в целом сокращается динамика роста продаж препаратов. По данным DSM Group, за последние пять лет показатель снизился в шесть раз — с 16% в 2013 году до 2,6% в 2018-м.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что розничный рынок лекарств Азербайджана является всего лишь четвертым среди стран СНГ после России, Казахстана и Украины, а его оборот находится на уровне $1,5 млрд. Выбор «Нанолек» в пользу этой страны можно объяснить только наличием у компании партнеров в лице местных аптечных сетей, которые займутся продвижением ее препаратов, полагает господин Шуляк. В «Нанолек» заявили, что в 2020 году также планируют выйти на госзакупки Узбекистана и Белоруссии.

Мария Котова