Солярное выступление

Демарш частных перевозчиков в Перми 2009 года, по экономическим причинам отказавшимся перевозить пассажиров, повторяется. Автобусные перевозчики, работающие на закамском направлении, уведомили мэрию о расторжении договоров. Причина — низкий тариф. У мэрии нет возможности заместить их 80 автобусов, но чиновники уверены, что договорятся.



Как сообщил „Ъ-Прикамье“ директор ООО «Мега-Групп» Валерий Ротманов, с заявлениями в мэрию обратились предприниматели, обслуживающие маршруты №8, 15, 20, 64, 65 и 80. Это примерно 80 единиц техники. Перевозчики прекратят работу на этих направлениях с 1 декабря. Таким образом, на закамском направлении останется работать только маршрут №60, который обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ).

В мэрии подтвердили, что ООО «Мега-Групп» уведомило департамент транспорта о намерении прекратить работу с 1 декабря.

Господин Ротманов отмечает, что причина расторжения договоров — «чисто экономическая». «Мы дошли до точки. Если сравнить наши марш­руты, то работа ПГЭТ стоит 100 руб. за километр, а мы возим за 45 руб. В таких условиях мы не можем обеспечить нормальную зарплату персоналу, поэтому возникает отток кадров. Мы пытались идти цивилизованным путем: в сентябре уведомили депутатов Кировского района. Иного выхода из ситуации мы не видим»,— отметил господин Ротманов. Он подчеркнул, что подача заявлений о расторжении договоров не была спланированным демаршем. В дальнейшем, если будет объявлен конкурс на приемлемых условиях, предприниматели намерены в нем участвовать.

Собеседник в мэрии признался „Ъ-Прикамье“, что у ПГЭТ сейчас нет возможности закрыть «выпадающий» объем перевозок из-за отсутствия должного количества автобусов (у МУПа их сейчас 90). Минтранс собирается купить 54 автобуса и отдать их в управление ПГЭТ, но закупка состоится только в 2020 году, и использовать автобусы предприятие сможет только на межмуниципальных маршрутах. Собеседник напомнил, что в 2009 году была схожая ситуация, когда из-за низкого тарифа частные перевозчики тоже грозились не выйти на линию. «Уверен, что до такого не доведем. Есть еще два месяца, удастся договориться»,— отметил источник. Транспортная доступность для жителей Кировского района города в любом случае будет обеспечена в необходимом объеме, заявили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что с 1 декабря прогнозируется повышение тарифа за проезд — с 20 до 26 руб. Еще одним выходом из ситуации может стать аренда автобусов в других городах — такой опыт мэрия впервые применила при срыве поставок автобусов для ПГЭТ в мае.

Бизнесмен Олег Боровик, представляющий крупнейшее в Перми объединение перевозчиков, сообщил, что он не сможет помочь городу в случае ухода «Мега-Групп». «В существующих экономических условиях мне это неинтересно»,— пояс­нил он и сообщил, что задержка выплат со стороны бюджета перевозчикам составляет три месяца.

Председатель комитета по городскому хозяйству гордумы Перми Вячеслав Григорьев считает, что в возникшей проблеме надо разбираться, но, по его словам, она будет решена: «К сожалению, возникают риски, когда содержание инфраструктуры города находится в частных руках. Именно поэтому мы говорим, что необходимо делать муниципальную составляющую». Он полагает, что проблема будет решена, когда введут электронный учет пассажиропотока, который позволит сделать справедливый тариф, а убыточные маршруты поддерживать должным образом.

Вячеслав Суханов, Ирина Пелявина