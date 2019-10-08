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Василий Криворучко родился в 1919 году в Алтайском крае. Учился в Харьковском художественном училище. Прошел всю Великую отечественную войну. После продолжил учебу в Московском государственном пединституте на художественно-графическом отделении. Не доучившись, уехал в Закарпатье. На фото – автопортрет, 1986 год

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Художник истории

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В воронежском областном художественном музее имени Крамского завершилась выставка «Всем сердцем любивший Россию. К 100-летию со дня рождения Василия Криворучко. Живопись. Графика. Скульптура». В экспозицию вошли около 150 работ художника из коллекций музея имени Крамского, областного краеведческого музея, лискинского историко-краеведческого музея, новоусманской межпоселенческой библиотеки, благотворительного фонда «Художники Воронежа» и частных собраний. О творчестве художника – в фотогалерее “Ъ-Черноземье”.

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