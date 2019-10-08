Художник истории

В воронежском областном художественном музее имени Крамского завершилась выставка «Всем сердцем любивший Россию. К 100-летию со дня рождения Василия Криворучко. Живопись. Графика. Скульптура». В экспозицию вошли около 150 работ художника из коллекций музея имени Крамского, областного краеведческого музея, лискинского историко-краеведческого музея, новоусманской межпоселенческой библиотеки, благотворительного фонда «Художники Воронежа» и частных собраний. О творчестве художника – в фотогалерее “Ъ-Черноземье”.