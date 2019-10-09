Частным инвесторам добавляют инструментов

Профессиональные участники фондового рынка направили в Банк России и Госдуму письмо с новыми предложениями по категоризации инвесторов. Предложения касаются расширения списка финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам без тестирования и без деления на категории. В Банке России обещали изучить предложения рынка.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили во вторник, 8 октября, совместное письмо (с ним ознакомился “Ъ”) первому зампреду ЦБ Сергею Швецову и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову по внесению изменений ко второму чтению в законопроект о категоризации инвесторов (см. “Ъ” от 20 сентября). «Мы подготовили предложения о том, как, на наш взгляд, должна выглядеть система защиты интересов розничных инвесторов. В России до сих пор не было appropriateness-тестирования, и мы поддерживаем инициативу ЦБ по его введению. Этот подход полностью соответствует европейскому, но может быть реализован без выделения категории особо защищаемого инвестора»,— сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Такое тестирование проводит брокер для того, чтобы убедиться, что его клиент понимает финансовый инструмент, который хочет приобрести, и его риски. «Важно достичь золотой середины, чтобы законопроект был направлен на защиту прав инвесторов, но и не вводил серьезных ограничений как для участников рынка, так и для существующих инвесторов»,— говорит президент НФА Василий Заблоцкий.

В сентябре участникам рынка был представлен новый законопроект о категоризации инвесторов ко второму чтению в Госдуме. Согласно документу, неквалифицированных инвесторов планируется разделить на две категории: особо защищаемые инвесторы и простые неквалифицированные. Первой категории значительно сужались возможности покупки иностранных ценных бумаг и инструментов срочного рынка. Расширение круга инструментов предлагалось после прохождения тестирования.

Основное предложение профучастников касается доступа неквалифицированных инвесторов к широкому кругу финансовых инструментов по сделкам «без плеча», без тестирования и «без их дополнительного деления на категории». В частности, предлагается разрешить им покупать все финансовые инструменты, за исключением структурных облигаций, допущенных к организованным торгам. При условии тестирования неквалифицированным инвесторам должны быть доступны любые другие виды финансовых инструментов и сделок, за исключением предназначенных для квалифицированных инвесторов. По словам Алексея Тимофеева, весь организованный рынок должен быть доступен инвестору без тестирования. «Это несложные инструменты в подавляющем большинстве случаев»,— считает он.

Также в письме предлагается наделить неквалифицированного инвестора правом «последнего слова», то есть правом настаивать на исполнении поручения даже в случае отрицательного тестирования или отказа от прохождения тестирования без ограничения какой-либо суммой. В существующей версии законопроекта предлагалось ограничить ее 50 тыс. руб. По мнению главного бизнес-инженера «БКС Премьер» Дениса Огурцова, в результате «может исчезнуть необходимость в разделении неквалифицированных инвесторов на особо защищаемую категорию и простого неквалифицированного инвестора». Участники рынка предлагают определить срок вступления в силу закона двумя годами «для приведения индустрией своей деятельности в соответствие».

Президент «Финама» Владислав Кочетков отметил, что рынок наконец-то выступил сплоченно, предложив вместо точечной критики проекта ЦБ и Госдумы свое концептуальное видение возможного развития работы по защите интересов инвесторов. В ЦБ сообщили, что изучат данные предложения после их получения.

Полина Смородская