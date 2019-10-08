«Как бы Александр Лукашенко не переиграл кремлевских кураторов»

Александр Лукашенко призвал Запад заступиться за Владимира Зеленского. Президент Белоруссии назвал украинского лидера молодым человеком, которого оставили один на один с оппозицией. Лукашенко выступил с речью в рамках международного форума «Минский диалог», где речь шла об урегулировании ситуации в Донбассе. По его мнению, Москва должна напрямую говорить с Киевом, однако полноценный мирный процесс невозможен без участия Америки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что, по замыслу Лукашенко, статус миротворца поможет ему в торге с Москвой.

Александр Лукашенко, пообщавшись с Владимиром Зеленским в Житомире, решил взять его под личную опеку. По крайней мере, так может показаться со стороны. Молодой украинский лидер в последнее время подвергся нападкам на родине за попытку капитулировать перед Россией. Речь идет о его согласии подписать так называемую «формулу Штайнмайера». В Киеве прошли митинги протеста. Кроме того, до сих пор нет ясности относительно саммита «нормандской четверки», которая могла бы запустить переговорный процесс. Европейские лидеры молчат. В Москве комментируют ситуацию достаточно скупо.

В свою очередь, Александр Григорьевич громко заявил о своих претензиях на активную роль в украинском урегулировании. Он уже сделал несколько заявлений на эту тему. И вот в Минске собрался международный форум под громким названием «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Президент произнес пламенную речь. Главный тезис можно сформулировать так: что же вы, европейцы, бросили в беде господина Зеленского?

Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с востока, ни с запада, только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы, в конце концов: война не только на Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам. И если эта “нормандская четверка” чего-то стоит, на которую так увещевает президент Зеленский, так давно уже надо было собраться и что-то решать».

Заодно Александр Лукашенко в очередной раз пригласил к участию в этом процессе Америку: «При этом я своего мнения не скрываю: без участия Соединенных Штатов Америки конфликт в Украине урегулировать не получится».

В Москве отреагировали сдержано, дежурными фразами о том, что заинтересованы в возрождении «нормандского формата». Хотя, естественно, Россия не является стороной конфликта.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной».

С Александром Лукашенко можно согласиться: Зеленского бросили один на один с оппозицией. Сейчас бы действительно в пору с ходу провести саммит, принять хоть какую-нибудь формулу, не дать оппонентам опомниться и запустить настоящий мирный процесс. Время играет против Зеленского. А что касается Лукашенко, ему очень важно получить лавры миротворца — это бесспорный аргумент в торге с Москвой, да и с Западом тоже. Как такому откажешь в компенсации налогового маневра? И как к лидеру, который мирит Европу, приставать с какой-то там интеграцией?

Статус президента Белоруссии меняется. Особенно после визита высокого американского представителя Джона Болтона, пусть и ныне отставленного. Есть, правда, версия о секретной миссии Александра Григорьевича, дескать, обещал в Кремле помирть с Украиной, договориться помочь. А вы взамен — сами понимаете. Интересная ситуация. Как бы Лукашенко не переиграл кремлевских кураторов.