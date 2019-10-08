В ЦУМ за долгами

В арбитражный суд Удмуртии с заявлением о признании несостоятельности ижевского ЦУМа обратилось Управление ФНС России по республике. Причиной такого решения стала задолженность организации в размере 5 млн руб. по обязательным платежам. Некоторые арендаторы точек подтверждают, что в «дела в ЦУМе идут не особо хорошо», трафик в последние годы сокращается. Выходом из сложившейся ситуации, считают эксперты, может стать полная перестройка здания и смена концепции торгового центра.

Управление ФНС России по Удмуртии направило заявление в Арбитражный суд республики о признании ООО «Торговый центр "ЦУМ"» банкротом. По словам заместителя руководителя УФНС России по Удмуртии Марата Хабибуллина, основанием для этого решения послужило наличие задолженности организации по уплате обязательных платежей в бюджет. Сумма долга равна 5,325 млн руб., из которых 352 тыс. руб. составляют пени.

Торговый центр «ЦУМ» открыт в 1972 году в качестве главного универмага столицы Удмуртии. Общая площадь торгового здания достигает 11,6 тыс. кв. м, торговая площадь — 5,5 тыс. кв. м. ООО «Торговый центр "ЦУМ"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2012 году. Оно входит в структуру «Сайгас Групп». Сумма чистой прибыли предприятия на конец декабря 2018 года составила 24,1 млн руб., а выручка — 49,9 млн руб.

В министерстве промышленности и торговли Удмуртии сообщили, что не вправе предоставлять информацию о деятельности хозяйствующих субъектов. С руководством самого ЦУМа связаться не удалось. На момент подготовки статьи, владелец организации Владимир Филиппов, находился в командировке.

По словам исполняющего обязанности директора ГКУ Удмуртии «Центр занятости города Ижевска» Валерия Кузьмина, сведения о сокращении численности или штата работников организации, либо ликвидации организации от ЦУМа не поступали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении ООО «Торговый центр "ЦУМ"» имеются три дела о банкротстве, одно из которых находится на стадии рассмотрения. В 2017 и 2018 годах арбитражный суд Удмуртии отказал во введении наблюдения в отношении ЦУМа. Сумма долга по уплате в бюджет обязательных платежей в первом случае составляла 747 тыс. руб. и была полностью погашена. Во второй раз задолженность была свыше 1,5 млн руб., из которых на момент судебного заседания было выплачено порядка 275 тыс. руб. В 2019 году арбитражный суд оставил дело без движения, предложив исправить недостатки в документах сроком до 25 октября.

Некоторые арендаторы торгового центра не в курсе предпринятых со стороны ФНС России по Удмуртии мер. Однако подчеркивают, что «дела в ЦУМе идут не особо хорошо». Как сообщила владелица дизайн-студии Konica Вера Кузьминых, проходимость в торговом центре низкая, и связано это с отсутствием рекламы и инфраструктуры. «С 2004 года арендую точку в ЦУМе, а с 2012 года, примерно, начал снижаться трафик, и с каждым годом ситуация все хуже»,— рассказала госпожа Кузьминых.

Основная масса арендаторов ЦУМа является «долгожителями». Сами арендаторы объясняют это тем, что «новички» за пару месяцев понимают, насколько низкий уровень проходимости торгового центра, и съезжают. «Сейчас единственным якорным арендатором можно назвать Fix Price, они относительно неплохо живут в ЦУМе. Мы же остаемся здесь, поскольку у нас нет финансовых возможностей куда-то переезжать. Иначе вообще придется закрываться»,— пояснила владелица дизайн-студии.

По ее словам, стоимость аренды помещения в ЦУМе напрямую зависит от размещения точки. В среднем она составляет порядка 1,3 тыс. руб. за кв. м. «Буквально в мае месяце нас вынудили переехать. Цена за аренду уменьшилась, но мы теперь располагаемся еще дальше от входа. Проходимость стала ниже, работать с клиентом стало труднее. В сравнении с маем-сентябрем прошлого года, заметили сокращение выручки на 50%»,— отметила Вера Кузьминых.

Сейчас ЦУМ распродают по частям, с целью снятия финансовой нагрузки с собственника, рассказал руководитель риэлтерского агентства «Полезные люди» Юрий Паршиков. «В этом торговом центре начинают собираться собственники с разными бизнесами. Такая ситуация, негативно оценивается из-за того, что нет единой концепции и ценового сегмента товара. Пустующие площади также не повышают ликвидность объекта»,— подчеркнул господин Паршиков.

По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации станет полная перестройка здания и смена концепции. Однако и этот вариант будет сложным в исполнении из-за большого количества собственников.

Юлия Вахрушева