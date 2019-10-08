Городецкая судофервь займет 90 млн рублей на строительство судов для Минобороны РФ

Совет директоров ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (ССК, Городец, Нижегородская область) одобрил заключение соглашения с Промсвязьбанком на предоставление компании кредитной линии на 90 млн руб. Средства необходимы для финансирования работ в рамках госконтракта по строительству двух универсальных аппарельных съездов проекта 617 (используются для установки плавучих причалов к необорудованному берегу) для Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении компании, срок действия кредита для ССК – до 30 июня 2022 года. Процентная ставка будет равняться увеличенной на 1,8% ключевой ставке РФ, которая будет действовать на момент подписания соглашения (сейчас 7%.– “Ъ-Приволжье”).

Стоимость контракта, подписанного в июле между ССК и Минобороны РФ, не называется. Известно, что одно судно судоверфь должна передать заказчику в 2020 году, еще одно – в 2021-ом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ССК было зарегистрировано в Городце в 2001 году. Уставный капитал составляет 60 млн руб., основной вид деятельности – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Обязанности гендиректора исполняет Дмитрий Савин. Собственниками являются Александр Фролов (51% долей) ЗАО «Ветераны Афганистана» (22,76%), Евгений Савина (16,78%) и Андрей Савидов (0,89%). По итогам 2018 года при выручке в 1,46 млрд руб. убыток компании составил 148 млн руб.

Анастасия Еремина