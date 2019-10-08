Росфинмониторинг предупредил россиян об отбирающих деньги псевдоброкерах

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обратил внимание россиян на финансовое мошенничество со стороны зарубежных компаний, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность таких компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Росфинмониторинг приводит наиболее часто встречающиеся названия подобных компаний — Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappabrokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade, WerCrypto. Названия компаний могут меняться, в них могут использоваться названия известных банков и мировых компаний для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций, добавили в ведомстве.

Эти компании, по данным Росфинмониторинга, предлагают гражданам принять участие в торговле на Forex или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. Затем они создают видимость проведения торговых операций и якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина, после чего под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы. При попытке вывести свои денежные средства или часть прибыли компания обнуляет торговый счет и перестает контактировать с гражданином.

Ведомство порекомендовало россиянам до размещения денежных средств на рынке ценных бумаг ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, а также изучить репутацию компаний, предоставляющих подобный вид услуг.