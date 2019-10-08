Десять объектов нацпроекта «Чистая вода» построят в Ленобласти за 3,5 млрд рублей

Власти Ленобласти определили первую десятку проектов, которые будут реализованы в регионе в рамках нацпроекта «Чистая вода». Стоимость работ составит 3,5 млрд рублей.

Строительство первых пяти объектов запланировано на 2020 год. Как сообщили в ГУП «Леноблводоканал», три из них расположены в Тосненском районе: резервуары чистой воды в городе Никольское, узлы водопроводных сооружений в Красноборском городском поселении и резервуары в Ульяновском городском поселении. Также в ближайшее время начнется проектирование водозаборных очистных сооружений в Выборге и Луге.

На 2021 год запланировано строительство водовода в Ульяновском городском поселении Тосненского района, а на 2022 год — создание двух объектов в Волховском районе: водопроводных очистных сооружений в поселке Колчаново и в Волхове, а также ВОС в Лодейном Поле. И, наконец, на 2023 год намечено начало строительства водоочистных сооружений в Пашском сельском поселении.

Как уточнили в «Леноблводоканале», общая стоимость проектно-изыскательских работ по данным объектам составит около 134 млн руб., строительно-монтажных работ — 3,4 млрд руб.