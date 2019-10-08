Авиарегулятор США: введение автоматики привело к тому, что пилоты разучились летать

Управление гражданской авиации (FAA) США признало, что, несмотря на то что введение автоматики и продвинутых систем безопасности повысили общую безопасность полетов, оно со временем привело к снижению навыков пилотов. Об этом говорится в отчете организации (.pdf), представленном во время недавнего саммита Международной организации гражданской авиации.

По данным FAA, в период с 2009 по 2016 год ошибки пилотов при ручном режиме пилотирования стали причиной 92% всех инцидентов на воздушном транспорте. Отметим, что в эту статистику не входят случаи внезапных катастроф, таких как неисправность конструкции или теракт. «Когда автоматика прекращает работать надлежащим образом, пилоты без достаточного опыта ручного управления самолетом и должной подготовки могут растеряться или не иметь достаточных навыков, чтобы восстановить контроль над самолетом»,— говорится в отчете.

FAA также отметила, что программы подготовки пилотов у авиакомпаний сейчас разнятся и многие пилоты не проходят должного обучения. Организация призвала всех перевозчиков сделать обязательным обучение пилотов с отработкой всего перечня маневров на авиасимуляторах: к таким относятся взлет и посадка самолета, полет на малых скоростях, восстановление положения самолета после «козления» при посадке, предотвращение нештатного отклонения и восстановление положения лайнера в воздухе, а также восстановление после развившегося срыва.

Кирилл Сарханянц