Суд отказал Кемеровский электротранспортной компании в иске к РЭК

Арбитражный суд Кемеровской области отказал находящейся под внешним управлением Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) в иске на 136,6 млн руб. к Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (РЭК), говорится в материалах суда.

КЭТК требовала возмещения убытков, понесенных при оказании услуг по перевозке городским транспортом граждан, пользующихся мерами социальной поддержки (пенсионеры), за три года, с 1 июля 2016 года по 1 июля 2019 года. По мнению истца, потери, возникшие за счет разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозки пассажиров (16 руб. за одну поездку) и фактически установленным РЭК тарифом (4 руб. за одну поездку для пенсионеров), в соответствии с областным законодательством, подлежат возмещению из бюджета РФ. Компенсации за счет субсидий не покрывают фактические затраты истца.

Ответчик против иска возразил, указав, что истцом не доказаны основания возникновения убытков, нормативный правовой акт, устанавливающий тарифы, незаконным не признан. Как следует из картотеки дела, в 2015 году между администрацией Кемерово и КЭТК были заключены договоры на оказание услуг по перевозке городским пассажирским транспортом. По ним предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с регулированием тарифов по перевозке пассажиров, осуществляется на основании отдельного договора. По нему администрация предоставляет КЭТК безвозмездные субсидии по возмещению затрат, связанных с регулированием тарифов на перевозку пассажиров.

Суд счел, что установленные РЭК тарифы на перевозку категории пассажиров пенсионного возраста не являются льготными. Все затраты истца, связанные с регулированием тарифов по перевозке пассажиров, в том числе для пенсионеров в размере 4 руб., в полном объеме были возмещены в составе субсидии на возмещение затрат. «Суд пришел к выводу, что методика возмещения затрат, связанных с регулированием тарифов по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования, утвержденная администрацией города Кемерово, исходя из установленных тарифов, является экономически обоснованной, поскольку не доказано обратного», - говорится в деле.

Администрацией выполняются обязательства перед истцом по возмещению убытков, связанных с перевозкой пенсионеров. По убеждению суда, расчет истца подлежит отклонению, как противоречащий действующему на территории Кемеровской области законодательству, устанавливающему порядок возмещения расходов. Суд посчитал недоказанным факт возникновения у истца убытков вследствие регулирования тарифов на перевозки в спорном периоде в заявленном размере и отклонил требования КЭТК в полном объеме.

Напомним, арбитражный суд Кемеровской области признал КЭТК банкротом в конце мая 2018 года, в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Тогда общая сумма долга превышала 250 млн руб. В конце июля по ходатайству КЭТК кемеровский арбитраж прекратил конкурсное производство в отношении компании и ввел на нем внешнее управление до марта 2020 года. На тот момент задолженность КЭТК составляла 133 млн руб.

Кемеровская электротранспортная компания — муниципальное предприятие, в парке которого 86 трамваев и около 100 троллейбусов. На долю предприятия приходится более половины городских общедоступных пассажирских перевозок.

Юрий Зуев