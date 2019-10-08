Сбор зерновых в Новосибирской области составил 2,6 млн тонн

В Новосибирской области сбор зерновых культур составил 2,6 млн т. Аграриями обмолочено более 1,4 млн га зерновых культур – 99,4% уборочной площади, сказал на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Планируется, что в 2019 году профицит зерна составит около 800 тыс. т, в том числе вывоз на экспорт порядка 400 тыс. т. Зерновые и масличные культуры из Новосибирской области поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза – Беларусь, Казахстан. Внутри России это направления: Новороссийск, Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Тульская, Московская области, сообщает пресс-служба обладминистрации

По данным обладминистрации, в 2018 году в регионе было собрано около 2,7 млн т зерна, обмолочено 1,37 млн га.

Оксана Павлова