Владимир Штыгашев: Хакасия ежегодно недополучает 10-15 млрд рублей налогов

Председатель Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев обвинил крупные региональные предприятия в уклонении от уплаты налогов на прибыль. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по бюджету в Совете Федерации, потребовав налоговую службу и ФСБ обратить внимание на эту ситуацию. Помимо этого, он попросил Минфин и Счетную палату (СП), которые указывали на Хакасию и другие регионы, как аутсайдеров в различных сферах, «прекратить позорить эти субъекты».

По информации господина Штыгашева, ежегодно республика недополучает налогов на сумму 10-15 млрд руб., из-за чего регион и находится в экономическом упадке. «В Хакасии добывается дохода на 250 млрд руб., бюджет собственных доходов — 21 млрд руб. Напомню, почему это все уже достало. Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает электроэнергии как 22 Днепрогэса, а налогов платит как маленький пивзаводик. Угольные компании, которые добывают по 30 млн тонн угля и вывозят его за рубеж, тоже платят маленькие налоги на прибыль. Надо это все остановить»,— сказал спикер Верховного совета республики.

В свою очередь председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала, что даст персональное поручение налоговой службе разобраться с тем, что происходит в Хакасии, и если информация подтвердится, то к нарушителям будут приняты соответствующие меры.

Юлия Сасевич