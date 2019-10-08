Завершается строительство первой части водопровода в Новороссийск и Геленджик

В Краснодарском крае подходит к концу строительство первой части Троицкого группового водопровода, который снабжает водой Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также населенные пункты Крымского района. В настоящее время, по сообщению краевой администрации, построено 8,6 км объекта в районе станицы Троицкой.

Второй этап магистрали будет построен от камеры переключения в районе хутора Плавни до камеры переключения в районе хутора Веселый. Его протяженность составит 9,2 км.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 13 августа этого года прорвало трубу централизованной системы холодного водоснабжения Троицкого группового водопровода в районе хутора Плавни Крымского района. В среду, 14 августа, на водопроводе вновь случился прорыв. Во время аварий, а также еще некоторое время после промывки системы города Новороссийск, Геленджик и Крымск оставались без питьевой воды. Воду им подвозили на специализированной технике. Одной из причин аварий специалисты связывают сильную изношенность трубопровода (построен в 70-е годы прошлого века), а также возросшее в курортный сезон потребление воды туристами.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, на строительство новой нитки Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 км из краевого бюджета будет направлено порядка 4 млрд руб.

Василий Хитрых