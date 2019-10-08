Крафтовое пиво не сливается

Предупреждения Росстандарта об исчезновении крафтового пива из России в 2021 году в связи с новым регламентом ЕАЭС встретили непонимание у экспертов и бизнеса. Документ, напротив, позволит производителям больше экспериментировать с рецептурой, указывают они. Участники рынка опасаются, что необоснованные заявления о каких-либо рисках могут отпугнуть от крафтового пивоварения, которое в России пока только зарождается, потенциальных инвесторов.

Об угрозе исчезновения крафтового пива из России в 2021 году в связи с вступлением в силу технического регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции во вторник сообщил RT со ссылкой на Росстандарт. Как заявили в агентстве, по новым нормам выпуск крафтового пива не предусмотрен, а значит, деятельность его производителей с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Заявление Росстандарта вызвало непонимание у экспертов и участников рынка.

Как заявил “Ъ” член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, вступление в силу регламента ЕАЭС никак не затронет производство крафтового пива в России. Само понятие крафтового пива никак не закреплено в официальных документах, соответственно, категория не может быть запрещена, объясняет он.

Регламент ЕАЭС при этом только регулирует содержание ингредиентов в пиве, в частности, использовать меньше солода, что больше затронет крупных производителей, указывает господин Небольсин. Основатель сети магазинов пива «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что документ, если будет принят, напротив, даст больше возможностей для производителей экспериментировать с рецептурой.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское») Ораз Дурдыев напоминает, что в данный момент технический регламент, где четко определены термины и определения, а также требования по безопасности продукции, уже существует. Термина «крафтового пива» в нем, действительно, нет, однако соотношение солода, насоложенных и сахаросодержащих продуктов в нем содержится, указывает он. Крафтовое пиво и сейчас встраивается в существующие термины и определения в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции», и принятие технического регламента ЕАЭС этого положения не изменит:

если какой-либо сорт из крафтовой линейки не будет вписываться в категорию «пиво», он сможет быть отнесен к другой категории — «пиво специальное», «пивные напитки» и др., поясняет топ-менеджер.

Основатель пивоварни «Труэль» Павел Ольшанский не исключает, что заявления, подобные тому, которые сделал Росстандарт, могут отпугнуть потенциальных инвесторов от занятия крафтовым пивоварением. Этот бизнес в России, по сути, держится на энтузиастах, которые, в отличие от западных стран, существуют без поддержки государства, указывает он.

По оценкам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, сегодня на крафтовые сорта в России приходится около 1% всех продаж пива, тогда как в западных странах показатель доходит до 15%. При этом, отмечает он, в США и Европе крупные производители уже начали скупать крафтовые пивоварни. В России из-за небольшой доли рынка малые предприятия пока такого интереса не представляют, добавляет эксперт. “Ъ” отправил вопросы в Росстандарт.

Анатолий Костырев