«Советую друзьям не начинать этот бизнес»

О тенденциях на рынке пивных магазинов, конкуренции и рисках бизнеса “Ъ” рассказал основатель сети магазинов пива «Беру выходной» Николай Желагин.

— Насколько сегодня развит рынок пивных магазинов в России?

— По разным оценкам, всего работает 120–180 тыс. специализированных точек с разливным и бутылочным пивом, около 20–25% всего пива покупается на разлив, но по стране ситуация сильно различается. В Сибири, к примеру, около 50% всего потребляемого пива приходится на разливное. В Новосибирске в одном девятиэтажном доме работает пять магазинов разливного пива. В Москве на этот канал приходится только 5–10% продаж. Но в Москве последние три года число пивных магазинов выросло кратно, и сегодня я своим друзьям, которые спрашивают какого-то совета, рекомендую просто не начинать этот бизнес.

— Конкуренция со стороны крафтовых баров в Москве высокая?

— Я бы сказал, что нет. Крафтовые бары, как правило, находятся в центре, а пивные магазины — в спальных районах. Основной конкурент — классический ритейл: в том же «Перекрестке» уже есть довольно широкая линейка пива. Но специализированные магазины могут предложить продукцию небольших пивоварен, с которыми крупные сети работать не хотят: срок годности таких сортов зачастую не превышает месяца.

— Рентабельность при продаже пива в специализированной рознице и в обычной продуктовой отличается?

— В специализированных магазинах она может быть немного выше: в крупных сетях более 50% пива продается по промо, что сказывается на рентабельности, у нас этот процент низкий. Но это не сумасшедшая рентабельность какая-то.

— Сказывается ли на рынке снижение доходов населения?

— Мы работаем с сегментом «средний» и «средний плюс», которые к этому менее чувствительны. Но в целом по рынку сказывается: заметно растет потребление самого дешевого пива в обычном ритейле и дискаунтерах, таких как «Красное & Белое».

— Проблемы с арендодателями из-за особенностей формата есть?

— У нас нет, но арендодатели осторожно относятся к пивным магазинам. Сегодня ты открыл точку, вложил средства, а завтра по соседству открывается автошкола, школа танцев, медицинская лаборатория, и ничего не поделаешь, придется закрываться (в Москве и ряде других регионов запрещается продажа алкоголя на расстоянии менее 100 м от детских, образовательных, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений и пр.— “Ъ”). Это самый существенный риск на рынке.

— Как относитесь к периодически возникающим дискуссиям о необходимости дополнительно регулировать работу алкогольных магазинов, пивных в частности?

— Практика тех регионов, где, например, запрещалось размещение пивных магазинов в жилых домах, показывает, что это приводит к росту потребления крепкого алкоголя в районе. В развитых странах, где поддерживают оборот именно слабоалкогольных напитков, пива или вина, возникает качественный сдвиг в плане здоровья нации. Слабый алкоголь тоже вреден, но из двух зол выбирают меньшее.

Интервью взял Анатолий Костырев