Пиву снижают градус ответственности

Пивоварам удалось договориться с Минфином о смягчении требований для включения в реестр производителей пива, а также критериев для исключения из него. Первоначальная версия соответствующего законопроекта, по версии участников рынка, грозила приостановкой работы всех пивоваренных заводов. Новые условия не устраивают только малых производителей, которые настаивают на введении минимальных розничных цен, а не реестра. Но это уже невыгодно транснациональным компаниям.

В понедельник, 3 июня, в Минфине прошло заседание при участии директора налогового департамента министерства Алексея Сазанова и представителей пивоваренного отрасли. Как сообщил “Ъ” один из участников заседания, стороны договорились внести дополнительные поправки в законопроект, который вводит реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Этот документ, разработанный депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым в апреле 2019 года, сразу же вызвал негативную реакцию пивоваров. Они заявили, что в текущей версии проекта завышенные требования, что грозит приостановкой всех пивоваренных заводов.

По данным собеседника “Ъ”, в ходе недавнего заседания в Минфине были достигнуты договоренности по десяти основным пунктам. Например, пошлина для включения в реестр снизится до 10 тыс. руб., хотя в исходной версии было 800 тыс. руб. Кроме того, если ранее предполагалось, что причиной исключения из реестра может стать любая налоговая задолженность, то теперь устанавливается порог в 30 тыс. руб. Пивовары смогли убедить чиновников, что в случае нарушения, допущенного одним из производственных подразделений, исключать из реестра нужно только эту структуру, а не всю компанию целиком. Также достигнута договоренность исключить конфискацию оборудования в случае негрубых нарушений и предусмотреть критерии нарушений и соответствующие наказания.

Информацию источника “Ъ” подтвердили представители пивоваренных компаний. По словам директора по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилла Болматова, стороны смогли «сгладить наиболее острые углы» в исходной версии законопроекта, однако часть вопросов остается нерешенной. Тем не менее вице-президент «Балтики» Алексей Кедрин рассчитывает, что обновленная версия законопроекта появится в ближайшие дни. Ильдар Гильмутдинов заявил “Ъ”, что поддерживает предложенные отраслью новые правки в проекте. Эти предложения будут приняты во внимание Минфином при подготовке официального отзыва правительства на законопроект, сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства.

По мнению директора по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораза Дурдыева, новый вариант учитывает интересы и крупных, и малых пивоваров. Однако последних устраивает не все. Так, исходный законопроект предусматривал снижение порога мощности предприятий, при которой они не должны устанавливать счетчики изменения и учета готовой продукции, с 300 тыс. до 50 тыс. дал в год. В ходе заседания в Минфине сторонам удалось договориться о снижении порога до 100 тыс. дал. Но, по словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, малые пивовары готовы согласиться на меру только при возможности предоставления налогового вычета. По его оценке, стоимость установки счетчика на одну производственную линию составляет около 800 тыс. руб., при этом у большинства небольших пивоваренных компаний стоит по две линии. «Это огромная сумма для таких производителей»,— утверждает господин Небольсин.

Он поясняет, что в случае снижения порога мощности до 100 тыс. дал установить счетчики будут обязаны около 400 компаний, на что потребуется примерно 600 млн руб. «Мы опасаемся, что Минфин не согласится оказать поддержку (малым пивоварам.— “Ъ”)»,— отмечает Алексей Небольсин.

Для контроля за серым рынком «Опора России» считает более целесообразным ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, а не реестр. Но с такой мерой не согласны транснациональные пивоваренные компании, уточнил господин Небольсин, потому что с введением МРЦ у них не будет возможности агрессивного демпинга.

Мария Котова