В аэропорту Толмачево изъяли запрещенную литературу

В Новосибирске инспекторы таможенного поста аэропорт Толмачево обнаружили в багаже пассажирки книгу «Крепость мусульманина», входящую в Федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

На женщину, вылетавшую рейсом в Худжанд (Таджикистан) завели дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных международными договорами государств — членов Евразийского экономического союза запретов на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). За этой ей грозит штраф до 2,5 тыс. руб. По словам пассажирки, книгу ей подарили друзья, и она не знала, что она является экстремистской.

Илья Николаев