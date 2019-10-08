Основателя «Планеты» отправили в колонию за истязание ребенка

Свердловский областной суд ужесточил наказание основателю фирмы «ITM-холдинг» (интернет-провайдер «Планета») Юрию Юдину, сообщили в пресс-службе облсуда. В июне пригородный райсуд Нижнего Тагила признал его виновным в истязании ребенка (ст.117 УК РФ) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

«Приговор был обжалован представителем потерпевшего, защитой осужденного и опротестован прокурором. По итогам апелляционного рассмотрения суд изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде четырех лет реального лишения свободы в колонии общего режима»,— говорится в сообщении. Юрий Юдин был взят под стражу в зале суда.

Напомним, уголовное преследование Юрия Юдина началось в 2017 году из-за видеозаписи с истязаниями малолетних детей. По версии следствия, обвиняемый, по просьбе своей знакомой, занимался воспитанием ее пятилетнего сына. Он надевал на мальчика собачий ошейник, заставлял самого себя наказывать за то, что он не имеет никаких успехов в занятии по айкидо. Юдин дела морально давил на ребенка, называя его «слабым и глупым».

Приговор по делу был вынесен летом 2019 года – суд признал подсудимого виновным, однако назначил ему наказание в виде условного заключения на четыре года лишения свободы. Впрочем, это решение не устроило прокуроров, которые в ходе прений сторон настаивали на реальном лишении свободы в пять лет в колонии общего режима.

Подробнее о том, как основателя «Планеты» Юрия Юдина пытались посадить за воспитание детей с помощью ошейника — в материале “Ъ-Урал” «Истязание ребенка током пересмотрят в суде»