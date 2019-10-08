Истязание ребенка током пересмотрят в суде

Свердловский облсуд приступает к пересмотру уголовного дела основателя интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина, осужденного на условный срок за истязание ребенка. По версии следствия, он воспитывал пятилетнего сына знакомой с помощью собачьего электроошейника. Приговор оспаривают прокуроры, настаивавшие на пяти годах реального лишения свободы.

Сегодня Свердловский облсуд приступает к рассмотрению жалобы региональной прокуратуры на приговор основателю фирмы «ITM-холдинг» (интернет-провайдер «Планета») Юрию Юдину, обвиняемому в истязании ребенка (ст.117 УК РФ). Его дело будет рассматривать апелляционная коллегия судей. Заседание пройдет в закрытом режиме (ст. 241 УПК РФ) в связи с тем, что в материалах содержатся сведения о несовершеннолетних.

Уголовное преследование Юрия Юдина началось в 2017 году из-за видеозаписи с истязаниями малолетних детей. В итоге в дело вошел один эпизод, произошедший под Нижним Тагилом в Капасихе. По версии следствия, обвиняемый, по просьбе своей знакомой, занимался воспитанием ее пятилетнего сына. Он надевал на мальчика собачий ошейник, заставлял самого себя наказывать за то, что он не имеет никаких успехов в занятии по айкидо. Фигурант дела морально давил на ребенка, называя его «слабым и глупым».

В 2018 году дело Юрия Юдина было направлено в Пригородный райсуд для рассмотрения по существу. Однако райсуд прекратил уголовное дело в связи с декриминализацией одной из вменяемых ему статей и истечением сроков давности по другой. Это решение широко обсуждалось, после чего облсуд направил дело на новое рассмотрение по требованию прокуратуры.

Приговор по делу был вынесен летом 2019 года – суд признал подсудимого виновным, однако назначил ему наказание в виде условного заключения на четыре года лишения свободы. Впрочем, это решение не устроило прокуроров, которые в ходе прений сторон настаивали на реальном лишении свободы в пять лет в колонии общего режима. Не исключено, что сегодня облсуд вынесет окончательное решение по этому делу.

Пока шло расследование, следственный комитет не комментировал дело, но после вынесения приговора были опубликованы результаты судебной экспертизы Юдина. Оказалось, что каким-либо тяжелым хроническим психическим расстройством осужденный не страдает.

— Судебной экспертизой отмечена особенность подсудимого, связанная с противоречивой самооценкой. Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя «высокого потенциала» (интеллекта, лидерских задатков), а с другой стороны — испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чем-либо проявить превосходство, что, по мнению экспертов, определяет слабость «я» подсудимого, — сообщали в СУ СКР по Свердловской области.

Игорь Лесовских