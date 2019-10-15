В «Саду Гуччи» вырастили Grip

Gucci Garden, «Сад Гуччи», находится в стратегическом центре Флоренции на Пьяцца-делла-Синьория. По соседству с Палаццо-Веккьо, Уффици и с микеланджеловским Давидом.

Сады распускаются во дворце. Gucci Garden расположен в палаццо XIV века.

Четырехэтажный Palazzo della Mercanzia, дворец Торговли, украшен 21 гербом ремесленников. Gucci, прославившейся своим ремеслом, а потом ставшей примером дизайнерского и маркетингового творчества, это весьма к лицу. Гуччо Гуччи основал марку почти сто лет назад, в 1921 году, во Флоренции, и теперь она такая же часть городского искусства, как стоящий на площади фонтан Нептуна.

Здание передали в аренду Gucci восемь лет назад. Сначала здесь работал Gucci Museum, затем появилось нечто более сложное — в духе барокко, близкого нынешнему арт-директору марки талантливейшему Алессандро Микеле.

Gucci Garden расположен в палаццо XIV века Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

«Музей» звучит скучнехонько, «сад» — повеселее, хотя музей никуда не делся. На первом этаже главный магазин марки и ресторан, в котором готовит итальянский гений Массимо Ботура, а выше — выставочные залы. Меня проводят по этажам и показывают костюмы, сделанные самим Алессандро Микеле и его предшественниками — братьями Гуччи, Томом Фордом и Фридой Джаннини. Одна из главных тем экспозиции — «гуччификация», так экспозиция и названа. Здесь можно увидеть, как проходил процесс конструирования драгоценного ныне логотипа GG, как появились знаменитые сумки Bamboo и Stirrup и, конечно, первые часы, выпущенные еще в 1970-х годах — в прямоугольном корпусе на браслете из серебра и черного дерева.

Первые часы, выпущенные Gucci в 1970-х годах Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

«Gucci были первой модной маркой, которая решила сделать свои часы,— говорит мне Пьеро Брага, главный по часам Gucci.— Тогда это было смелым решением, не было нынешней гонки за часами, в которых норовят участвовать все». В гости к Пьеро Брага во Флоренцию мы приехали на представление новых часовых линий марки. Интересно, что из всех часовых компаний, принадлежащих группе Kering, к которой относится и Gucci, она единственная осталась в этом году на Базельской ярмарке, разбив свой сад на главной аллее.

Пьеро Брага не видит в этом ничего особенного, его часы занимают важное место в группе Kering. Знаменитые соседи — Girard-Perregaux, Ulysse Nardin, производители механизмов Sowind — все-таки только часовщики. Gucci же в полном смысле слова модная марка, в которой часы занимают место аксессуара, как ювелирные украшения, пояса или сумки. Для художественного директора Алессандро Микеле весь «мир Gucci» должен быть пронизан единой волей и единым стилем.

«Это ни в коей мере не вынуждает часы быть в подчиненном положении,— считает Пьеро Брага,— наоборот, ставит нам самую высокую планку: не хватало еще, чтобы логотип Gucci оказался на ничем не примечательных часах».

«Ничем не примечательными» новые часы точно не назовешь. Запомнившиеся в Базеле Grip в квадратном корпусе со скругленными углами удивительно напоминают футуристические модели 1970-х годов. А заодно и квадратные электронные часы с жидкокристаллическим дисплеем, которые вошли в моду в 1980-х. Словом, настоящий винтаж, хотя их создатели настаивают на «ультрасовременном стиле». Но почему бы славным 1970-м годам с их вечной «Лихорадкой субботним вечером» полвека спустя не оказаться ультрамодными?

Три окошка циферблата показывают на крутящихся дисках часы, минуты и дату. На лицевой стороне корпуса — надпись Gucci, ну а свободное место позволяет расположить здесь украшения, гравировку или, как в одной из пользующихся ураганным спросом моделей, изображение Микки-Мауса — Tu vuo' fa' l'americano! Механизм у Grip кварцевый, но размер и дизайн корпуса вполне позволят при необходимости вместить автоматический калибр, купленный в ЕТА или полученный по-соседски в Kering.

Другая линия — G-Timeless 38 мм — тоже имеет кварцевый механизм. Это классические круглые часы, главным украшением которых стал циферблат. В женском варианте G-Timeless Contemporary 27 и 38 мм его делит на три части зелено-красно-зеленая фирменная полоса, на которой золоченой нитью вышито изображение пчелы. На посеребренном циферблате G-Timeless Iconic 38 мм та же трудолюбивая пчела.

Сначала производством часов Gucci занимался легендарный Северин Вундерман, создатель художественной славы Corum. С 2000-х годов марка взяла производство часов в свои руки. Под руководством Пьеро Брага и художественным приглядом Алессандро Микеле они становятся все более заметными, особенно в ряду часов своих конкурентов, итальянских модных марок.

Я спрашиваю у Брага, нет ли у него планов увеличить сложность и стоимость часов. Ведь сейчас они находятся в самой конкурентно насыщенной категории от €1000 до €1500, тем более что у Kering есть серьезные возможности часовой интеграции. В ответ Пьеро Брага рассказывает мне, что уже появились G-Timeless с автоматическим механизмом и циферблатами из поделочных и полудрагоценных камней и их стоимость может достигать €14 тыс. Не за горами и корпуса из драгоценных металлов.

Подробный ответ на мой вопрос я получил несколькими неделями спустя, когда уже вернулся из Флоренции в Париж и пришел на первую в истории марки Gucci презентацию коллекции Haute Joaillerie. Среди забавных, цветных, бесшабашно смелых произведений высокого ювелирного искусства я увидел Timeless, полностью покрытые бриллиантами, драгоценные браслеты с миниатюрными часами, а главное — «сертированные» бриллиантами крупные мужские часы с турбийоном. Как подсказали мне, эта первая модель с так называемыми великими усложнениями — плод сотрудничества с Ulysse Nardin.

Алексей Тарханов