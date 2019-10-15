Часы с препятствиями

На берегу озера Леман есть деревушка Уши. Вернее, бывшая деревушка, а теперь городская коммуна Лозанны с прекрасными набережными и портом, часть Швейцарской ривьеры. Летом здесь впервые были проведены состязания по конкуру в мировой серии Гран-при «пять звезд» CSI 5*. Партнером стала швейцарская мануфактура Longines, которая давно поддерживает конный спорт.

Турнир CSI 5* движется по миру от одного символического пункта к другому. Соревнования уже прошли в Париже, Нью-Йорке и Гонконге, но Лозанна, хоть и не так велика и могуча, тоже была выбрана не наугад. В этом городе расположена Международная федерация верховой езды и заседает Международный олимпийский комитет, а в дни турнира исполнялось ровно 125 лет с тех пор, как Пьер де Кубертен собрал спортсменов в амфитеатр Сорбонны и учредил олимпийское движение.

Кроме главного пятизвездного соревнования Лозанна в эти же дни приняла еще два конкура: CSI 2* и молодежный CSI U25 — для тех, кому меньше 25. У них разные уровни, но соревнование такое же. Всадники должны в строгом порядке преодолеть серию препятствий. Препятствий, как правило, 13, но если считать сдвоенные или строенные, в Лозанне их было 16.

Longines HydroConquest Фото: Longines

«Отлично идет! — говорит мне Маркус Фукс, мы с ним следим за прохождением дистанции бельгийкой Гудрун Патет, которая и станет чемпионкой.— В свое время мы были неплохи. Но что они теперь вытворяют, эти девушки, да это просто фантастика!»

Маркус Фукс — знаменитый швейцарский наездник, медалист Олимпиад, чемпион Европы, который начал международную спортивную карьеру в 1973 году и закончил ее десять лет назад. Сейчас он не выступает, катается в качестве тренера, но с удовольствием рассказывает, как переплыл на радость внукам Боденское озеро. На руке у него новые Longines HydroConquest с керамическим корпусом, которые стали официальными часами соревнований и призами победителям. И конечно, они подходят и мужчинам, и женщинам, ведь конкур — одно из немногих состязаний, в которых мужчины и женщины выступают вместе.

Поддержанные Longines состязания по конкуру в мировой серии Гран-при «пять звезд» CSI 5* прошли в Лозанне на берегу озера Леман и на фоне гор Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Я спрашиваю у Маркуса, как наездники готовятся к состязаниям? Правда ли, что они сидят на строгой диете и каждый лишний грамм может им помешать? Он смеется в ответ: «Атлеты — не мы, а лошади. Так что лишний круассан за завтраком не проблема. Главное не вес сам по себе, а то, как вы держите равновесие».

На конкуре лошадь должна идти галопом. Это самый быстрый способ бега, почти 60 километров в час. Представьте себе, что всаднику надо за долю секунды определить направление, ведь препятствия расставлены не в линию и не по порядку. Надо понять, с какой стороны приблизиться к загородке. Для этого препятствия отмечаются цветными флажками: слева — белый, справа — красный. Надо приблизиться и в правильно выбранный момент пришпорить лошадь и послать ее в прыжок. Победит тот, кто пройдет дистанцию быстрее других и не наделает ошибок. Ошибки тут, кстати, совершенно очевидны, это вам не конкурс Чайковского.

Longines HydroConquest Фото: Longines

«Если ты упадешь с лошади, можешь сразу возвращаться домой,— объясняет Фукс.— Если ты прошел дистанцию и преодолел все препятствия, но нарушил порядок, ты снова проиграл. Если лошадь трижды отказалась прыгать, твои соревнования закончились на этом самом месте».

Кроме таких грубых ошибок есть нарушения, за которые идут штрафные очки. Например, если лошадь задела за перекладину или сбросила ее со стойки. Интересно, что наказывают только за верхнюю перекладину. За сбитую нижнюю не оштрафуют. Зато если лошадь испугалась и обошла препятствие, накажут всадника, потому что если лошадь боится, значит, она не верит тому, кто на ней сидит.

Longines HydroConquest Фото: Longines

Маркус рассказывает, что конкур — дорогое удовольствие. Во-первых, нужны лошадь и парадный наряд. Все всадники одеты щегольски — залюбуешься. Правила категорически запрещают им выходить на манеж в повседневной одежде. Даже тогда, когда перед началом соревнований они осматривают препятствия, они надевают свои парадные костюмы. Во-вторых, за каждым спортсменом — целая команда, человек пять или семь. Они ухаживают за лошадью, готовят все к выступлению. Лучшие всадники имеют хотя бы то преимущество, что в них заинтересованы соревнования, они имеют скидки, а вот менее опытным за участие приходится платить. Сколько? «От €5 тыс. до €10 тыс.»,— говорит Маркус.

Маркус Фукс — знаменитый швейцарский наездник, медалист Олимпиад, чемпион Европы и друг Longines Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Вместе с Маркусом мы спускаемся в перерыве на поле, и он показывает, как наездники, готовясь к соревнованию, мерят шагами дистанцию от препятствия к препятствию. Вместе с нами шагают его коллеги, обмениваясь с ним рукопожатиями: кто же не знает Маркуса Фукса? «Как долго можно заниматься этим спортом?» — спрашиваю я. «Пока держишься в седле! Вот на соревнованиях в Сен-Гале один из призов взял Мишель Робер, так ему семьдесят».

Судьбу кубка определят хронографы Longines Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В музее Longines на мануфактуре в Сент-Имье выставлены призы, полученные на конных соревнованиях, поддержанных маркой. Конечно, эти призы предназначены для спортсменов, но есть справедливость в том, что их хранят часовщики. Longines с начала прошлого века выпускала точные хронометры, по которым судьи определяли лучших. Официальный хронометрист Международного конного соревнования в Женеве с 1920-х, марка была участницей десятков Олимпиад, а теперь стала партнером сразу IFHA и FEI — Международной федерации скаковых обществ и Международной федерации конного спорта.

Соревнования Longines Masters в Лозанне Фото: Longines

В конце года федерации вместе с Longines наградят не только лучшего наездника. По результатам всех прошедших соревнований премию получит и лучшая конкурная лошадь мира. «Это справедливо,— говорит Фукс.— От лошадей зависит все. Надо выбрать такую лошадь, чтобы она тебя понимала и не сердилась на тебя. Одни с большим удовольствием работают с женщинами, а есть такие, которым больше нравятся мужчины-наездники. Говорят, что в состязании лошадь думает как человек. Но ведь прыгает она, а не вы! Я считаю, что самый успешный наездник потому и побеждает, что умеет думать, как лошадь».

Алексей Тарханов