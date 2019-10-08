МЖК «Армавирский» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «МЖК “Армавирский”» несостоятельным. В отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 1 апреля 2020 года. Конкурсным управляющим МЖК утвержден Сергей Мучаев, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Масложиркомбинат “Армавирский”2 зарегистрирован в Армавире в 1996 году. Основной вид его деятельности - производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Головной компанией общества значится кипрская QUARTLINK HOLDING LIMITED. Выручка МЖК по итогам 2018 года составила 1,74 млрд руб., убыток 203,9 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2018 года составляла 198,9 млн руб.

Дмитрий Михеенко